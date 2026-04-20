Manchester City vence al Arsenal y agita la Premier

El Manchester City dio un golpe clave en la pelea por la Premier League al vencer 2-1 al Arsenal, resultado que reaviva la carrera por el campeonato

El Manchester City dio un golpe de autoridad en la carrera por el título de la Premier League tras vencer 2-1 al Arsenal en el Etihad Stadium, en un duelo que podría marcar el rumbo del campeonato.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola encontró en Erling Haaland a su héroe, quien anotó el gol decisivo en la recta final del encuentro para asegurar tres puntos clave que lo acercan a la cima de la tabla.

Un partido vibrante desde el inicio

El City abrió el marcador al minuto 16 gracias a una gran jugada individual de Rayan Cherki, quien dejó atrás a varios defensores antes de definir con precisión.

Sin embargo, la reacción del Arsenal fue inmediata. Apenas 107 segundos después, Kai Havertz aprovechó un error del arquero Gianluigi Donnarumma para empatar el encuentro y mantener con vida a los dirigidos por Mikel Arteta.

El duelo se convirtió en un ida y vuelta constante, con oportunidades para ambos equipos, incluyendo disparos al poste que mantuvieron la tensión hasta los minutos finales.

Haaland define el rumbo del campeonato

Fue al minuto 65 cuando Haaland apareció para marcar su gol número 23 de la temporada, tras un remate certero que dejó sin opciones al arquero rival y selló la victoria del City.

Con este resultado, el conjunto de Manchester recorta la distancia a tres puntos del liderato y, con un partido pendiente ante el Burnley, podría asumir la cima en los próximos días.

Para el Arsenal, la derrota representa un duro golpe en sus aspiraciones, ya que suma dos caídas consecutivas en liga por primera vez desde 2023 y muestra señales de desgaste en el cierre de la temporada.

El equipo londinense, que ha liderado gran parte del campeonato, ahora enfrenta presión adicional en la recta final, donde cada partido será decisivo en la lucha por el título.