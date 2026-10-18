Manchester City sigue imparable y Haaland lidera los goles

Manchester City venció 3-2 al Ipswich y sumó siete triunfos consecutivos, mientras Liverpool remontó y Chelsea ganó con preocupación por Emi Martínez

El Manchester City mantiene su paso ganador en la Liga Premier inglesa, pese a la controversia que rodea al club por presuntas irregularidades financieras. El equipo consiguió su séptima victoria consecutiva al imponerse 3-2 al Ipswich, con Erling Haaland nuevamente como protagonista.

El delantero noruego marcó dos goles y llegó a ocho en la competición, cifra que lo colocó como máximo anotador del torneo en el reporte. El resultado permitió al City ampliar provisionalmente su ventaja a seis puntos, a la espera del partido del Arsenal, segundo lugar, frente al Nottingham Forest.

El City mantiene su racha pese a la polémica

El conjunto dirigido por Enzo Maresca consiguió su segundo triunfo consecutivo en la liga, después de una derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Durante el encuentro en el Etihad Stadium, algunos aficionados locales entonaron cánticos relacionados con la controversia financiera que enfrenta la institución, mientras el equipo continuaba sumando puntos.

Al finalizar el partido, Haaland y el suplente Antoine Semenyo abandonaron el campo con molestias físicas. La preocupación aumentó cuando el Ipswich anotó su segundo tanto en el tiempo añadido y puso presión sobre el City en los últimos minutos.

“No esperaba ganar siete de siete, pero estamos trabajando bien, trabajando bien”, señaló Maresca, de acuerdo con el reporte.

Liverpool remonta ante Brentford, pero pierde jugadores

El Liverpool consiguió una victoria de 2-1 en su visita al Brentford, en un partido que terminó con dos futbolistas locales expulsados y nuevas preocupaciones por lesiones en el conjunto visitante.

El Brentford tomó la ventaja al minuto 44 con un cabezazo de Keane Lewis-Potter. Sin embargo, el panorama cambió en el tiempo añadido de la primera mitad, cuando Yehor Yarmoliuk recibió tarjeta roja tras un incidente con Jeremy Jacquet.

Con superioridad numérica, el Liverpool remontó en el segundo tiempo gracias a los goles de Victor Munoz y Alexander Isak, quien regresó tras una lesión sufrida durante su participación con la selección de Suecia.

El Brentford terminó con nueve jugadores luego de que Vitaly Janelt recibiera una segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido. Pese al triunfo, el Liverpool sufrió las bajas de Dominik Szoboszlai y Jeremie Frimpong, ambos obligados a abandonar el encuentro por problemas físicos.

Chelsea gana 2-0, pero preocupa el estado de Emi Martínez

El Chelsea derrotó 2-0 al Everton como visitante, con Pedro Neto como figura al marcar al inicio y al final del segundo tiempo. Sin embargo, el encuentro quedó marcado por el choque de cabeza que sufrió el arquero argentino Emi Martínez con el defensor Jarrad Branthwaite.

Neto abrió el marcador apenas 44 segundos después de la reanudación y selló el resultado al minuto 90, al aprovechar un balón suelto tras un tiro libre bloqueado.

La victoria significó la primera derrota del Everton en la liga durante la temporada, después de siete jornadas. Además, el Chelsea consiguió mantener su portería en cero por primera vez en nueve meses.

El entrenador Xabi Alonso informó que Martínez permanecía consciente y había sido trasladado a un hospital para someterse a estudios preventivos. El guardameta recibió cerca de 10 minutos de atención médica en el terreno de juego antes de ser retirado en camilla.

Aston Villa y Fulham también suman triunfos

El Aston Villa se impuso 1-0 al Newcastle en St. James’ Park, con un gol de Johan Manzambi, quien terminó por darle la victoria a un equipo al que, según el reporte, el propio Newcastle pudo haber incorporado durante el mercado de verano.

Por su parte, el Fulham venció 1-0 al Hull y consiguió su primer triunfo de la temporada en la liga, un resultado que dio un respiro al entrenador Álvaro Arbeloa en medio de la presión por los resultados.