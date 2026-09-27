Manchester City reitera su inocencia ante cargos de la Premier

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, aseguró que el club mantiene su postura de inocencia ante los cargos financieros de la Premier League

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, aseguró que el club mantiene su confianza en demostrar su inocencia ante las acusaciones de la Premier League por presuntas infracciones financieras.

En un mensaje dirigido a los aficionados, el directivo reconoció que el proceso todavía no concluye y que el club enfrenta posibles sanciones, luego de que informes señalaran que habría sido declarado responsable de casi todos los cargos presentados en su contra.

City sostiene que demostrará su inocencia

Al Mubarak afirmó que la postura del Manchester City no ha cambiado y que la institución continuará defendiendo su posición mientras avanza el procedimiento de la Premier League.

El presidente explicó que las condiciones de confidencialidad le impiden revelar detalles sobre los argumentos que, según señaló, sustentan la confianza del club en el caso.

También cuestionó las conclusiones anticipadas que han surgido alrededor del proceso y pidió a los aficionados mantener la confianza en la institución.

Más de 100 cargos contra el club

La Premier League presentó en febrero de 2023 más de 100 acusaciones contra el Manchester City por presuntas irregularidades financieras cometidas durante un periodo de nueve años, entre 2009 y 2018.

Entre las acusaciones se encuentra la supuesta presentación de información financiera engañosa, además de señalamientos relacionados con la cooperación del club durante la investigación.

El procedimiento se ha extendido durante más de tres años y todavía no ha concluido.

Antecedentes con la UEFA

Las dudas sobre las finanzas del club también estuvieron relacionadas con documentos y correos electrónicos filtrados a partir de 2018, publicados por la revista alemana Der Spiegel. Esos materiales fueron vinculados con presuntos intentos de ocultar el origen de determinados ingresos relacionados con acuerdos en Abu Dabi.

En 2020, la UEFA determinó que el Manchester City había cometido infracciones graves de las normas de Juego Limpio Financiero entre 2012 y 2016. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló posteriormente una suspensión de dos años, al considerar que algunas acusaciones no podían sostenerse o habían quedado fuera del plazo para ser investigadas.

El proceso de la Premier League contempla acusaciones que, de confirmarse, podrían derivar en sanciones deportivas, entre ellas una importante deducción de puntos o incluso la expulsión de la máxima categoría del futbol inglés.

El Manchester City ha negado de manera constante haber cometido las irregularidades que se le atribuyen.

El periodo investigado incluye tres títulos

Durante los años comprendidos en la investigación, de 2009 a 2018, el Manchester City conquistó tres títulos de la Premier League, en 2012, 2014 y 2018.

En los últimos 15 años, el club se consolidó como uno de los equipos más exitosos de Inglaterra, con ocho campeonatos de liga desde 2012 y una Liga de Campeones, obtenida en 2023.