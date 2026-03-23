Manchester City gana Copa de la Liga inglesa 2-0 al Arsenal

Nico O’Reilly anotó los dos goles en Wembley, frustrando el intento de cuádruple de los “Gunners” y dando ventaja psicológica a los Citizens en la Liga Premier

El Manchester City se coronó campeón de la Copa de la Liga inglesa tras vencer 2-0 al Arsenal en la final disputada en el Wembley Stadium.

El joven lateral izquierdo Nico O’Reilly, formado en la academia del club y originario de Manchester, fue la figura del encuentro al marcar ambos goles en la segunda mitad.

El primer tanto llegó tras un error del portero Kepa Arrizabalaga, mientras que el segundo, apenas cuatro minutos después, aseguró la victoria.

“Hoy vino toda mi familia ... Sé que estarán eufóricos y no puedo esperar a verlos”.

¿Qué representa el título para el Manchester City?

El triunfo significa el primer gran trofeo doméstico de la temporada para el equipo, además de un impulso anímico en la pelea por la Liga Premier.

Actualmente, el City se encuentra a nueve puntos del Arsenal en la clasificación, con un partido pendiente entre ambos equipos.

¿Cuántos títulos suma Pep Guardiola?

El campeonato representa el título número 16 para Pep Guardiola al frente del Manchester City y su quinta Copa de la Liga.

En total, el técnico alcanza 34 campeonatos en su carrera, incluyendo sus etapas con Barcelona y Bayern Múnich.

¿Qué implica la derrota para el Arsenal?

Con este resultado, el Arsenal pierde la oportunidad de conseguir un cuádruple histórico esta temporada, que incluía Liga Premier, Copa de la Liga, Copa FA y Liga de Campeones.

El Manchester City se queda con un título clave y refuerza su condición como uno de los principales contendientes en lo que resta de la campaña.