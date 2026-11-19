El club inglés investiga si equipos contactaron ilegalmente al futbolista de 16 años, quien dejará el United y apunta al Real Madrid

El Manchester United contempla emprender acciones legales si encuentra pruebas de que otros clubes contactaron de manera irregular al futbolista JJ Gabriel, de 16 años, mientras todavía pertenecía a su cantera.

La posible medida surge luego de que el joven delantero anunciara su salida de la institución inglesa, tras seis años en sus filas. Su próximo destino apunta al Real Madrid, con el que, de acuerdo con reportes de medios deportivos, tendría un acuerdo verbal para incorporarse en enero de 2027.

Según información publicada por el diario británico "The Times", el United investiga si durante el verano pasado algún equipo se acercó al jugador sin respetar las disposiciones de la FIFA relacionadas con los fichajes y contactos con futbolistas menores de edad.

El United sospecha de contactos irregulares

La directiva inglesa estaría inconforme con la manera en que se desarrolló la salida del juvenil y con la postura de su entorno familiar. El futbolista dejó de entrenar en Carrington, la ciudad deportiva del club, desde septiembre, periodo en el que habría solicitado desvincularse de la institución.

La decisión llegó después de que Gabriel destacara con las categorías juveniles. Entre sus actuaciones recientes figura un triplete en su debut en la Youth League, mientras se perfilaba como una opción para integrar la convocatoria del primer equipo en el encuentro de Copa de la Liga frente al Brighton & Hove Albion.

El Manchester United sostiene que no ha conseguido comunicarse con la familia del jugador desde septiembre. También ha expresado su descontento por haberse enterado de su salida a través de un anuncio público en redes sociales.

Real Madrid sería el próximo destino del delantero

El conjunto español aparece como el principal candidato para hacerse de los servicios del futbolista. Sin embargo, su incorporación todavía debe concretarse y cumplir con las disposiciones correspondientes a los movimientos internacionales de jugadores menores de edad.

La posibilidad de que Gabriel pueda trasladarse a un club europeo está relacionada con su nacionalidad y la normativa de la FIFA que contempla excepciones para determinados movimientos de futbolistas de entre 16 y 18 años dentro de la Unión Europea.

Mientras tanto, el Manchester United mantiene el registro del jugador en su academia hasta el final de la temporada, por lo que el proceso de salida todavía tiene aspectos administrativos por resolver.

El club recibiría una compensación por formación

Otro factor que genera inconformidad en el equipo inglés es el aspecto económico. Bajo las condiciones actuales, el United recibiría alrededor de 300 mil libras esterlinas por concepto de derechos de formación cuando se concrete la llegada de Gabriel al Real Madrid.

La cantidad representa una compensación por el desarrollo del futbolista durante su etapa en las categorías inferiores, pero está lejos de los ingresos que el club podría haber obtenido mediante un traspaso convencional en el futuro.

A pesar de la posible disputa, los reportes señalan que el Manchester United no busca castigar al adolescente por su decisión, sino determinar si hubo intervención irregular de otros clubes en el proceso que llevó a su salida.

JJ Gabriel no debutó oficialmente con el primer equipo

Aunque llegó a entrenar con el plantel principal y participó en un partido amistoso durante el verano, JJ Gabriel no alcanzó a disputar un encuentro oficial con el Manchester United.

Su salida marca el cierre de una etapa de seis años en la institución inglesa y abre la posibilidad de continuar su desarrollo futbolístico en el Real Madrid, mientras el United analiza si existen elementos para presentar una reclamación ante las instancias correspondientes.