Mánager de Conor McGregor niega lesión antes de UFC 329

El peleador aseguró que había entrenado con normalidad durante los meses previos y que no había presentado dificultades para ejecutar desplazamientos

El equipo de Conor McGregor rechazó las versiones que apuntaban a que el peleador irlandés ya presentaba molestias en la rodilla antes de enfrentar a Max Holloway en UFC 329, combate que terminó apenas 69 segundos después de haber comenzado.

John Kavanagh, entrenador y hombre de confianza del excampeón, aseguró que McGregor completó su preparación sin limitaciones físicas y que la lesión se produjo durante la primera acción importante del enfrentamiento.

Kavanagh niega una lesión previa de McGregor

La controversia surgió después de que el esperado regreso del irlandés terminara de forma abrupta, cuando intentó ejecutar una patada con salto y perdió estabilidad al apoyar la pierna derecha.

Kavanagh explicó que ese movimiento fue practicado de manera constante durante el campamento y también formó parte del calentamiento previo a la pelea, sin que McGregor reportara dolor o problemas en la articulación.

“Esa patada con salto y cambio de guardia se practicó a diario durante meses, varias veces en el calentamiento. Nunca fue un problema. La rodilla falló cuando lanzó la primera patada. No puede ser peor que esto”, señaló.

El regreso terminó después de apenas 1:09 minutos

McGregor volvía al octágono después de cinco años de ausencia y el combate contra Holloway estaba programado a cinco asaltos, pero la lesión impidió que pudiera desarrollarse como estaba previsto.

Después de caer de manera incómoda sobre la rodilla derecha, el irlandés intentó mantenerse en pie y continuar con el enfrentamiento. Sin embargo, volvió a perder el equilibrio en dos ocasiones, por lo que el árbitro decidió detener la pelea para evitar una lesión de mayor gravedad.

Tras el combate, tanto McGregor como el presidente de UFC, Dana White, negaron que existiera una lesión preexistente y sostuvieron que el problema apareció exclusivamente durante la acción dentro del octágono.

El peleador aseguró que había entrenado con normalidad durante los meses previos y que no había presentado dificultades para ejecutar desplazamientos, saltos o patadas.

El futuro del irlandés dependerá del diagnóstico médico

La organización y el equipo del excampeón permanecen a la espera de los estudios médicos que permitan conocer la gravedad de la lesión y establecer el tiempo que necesitará para recuperarse.

El inesperado desenlace volvió a dejar en suspenso el futuro deportivo de McGregor, quien había regresado con la intención de iniciar una nueva etapa en UFC después de una prolongada ausencia.