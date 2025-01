Malas noticias en Rayados: se lesiona Carlos Salcedo

El defensa mexicano, quien no había sido oficialmente anunciado como refuerzo de La Pandilla, entrenó este domingo en la casa club del Monterrey, El Barrial, pero en la práctica sufrió rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Este año 2025 no ha arrancado bien para Rayados: en fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX no ha ganado… y este domingo se lesionó el defensa mexicano Carlos Salcedo, quien no había sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Monterrey, pero ya entrenó en la casa club de La Pandilla.

Carlos Salcedo Hernández tiene 31 años de edad; nació el 29 de septiembre de 1993, en Guadalajara, Jalisco, y está en la Sultana del Norte porque es pretendido como refuerzo por la institución albiazul.

El club de futbol Monterrey emitió un comunicado hoy domingo por la tarde, en el cual explica la situación que vive el zaguero azteca.

“Informamos a nuestra afición y a los medios de comunicación sobre la llegada y la condición médica de nuestro jugador Carlos Salcedo. Con un gran compromiso y disposición para integrarse lo más pronto posible al plantel, tras su transferencia definitiva por dos años, Carlos se presentó hoy domingo 19 de enero en El Barrial y se puso a disposición del cuerpo técnico. “En un hecho fortuito y desafortunado que el club lamenta profundamente, el jugador sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en una de las acciones de su primer entrenamiento. De inmediato, Carlos fue atendido por el cuerpo médico y sometido a los estudios correspondientes”, dicta el boletín. “El club continuará atento a la evolución médica del jugador, al pronóstico de su recuperación y a los alcances deportivos que implica su lesión. ¡Fuerza, Carlos, estamos contigo en la vida y en la cancha!”, agrega.

