Malagón da sus primeros pasos tras fractura del tendón de Aquiles

A casi un mes del incidente, el portero mostró avances en su recuperación al compartir que ha dado sus primeros pasos sin asistencia.

Luis Ángel Malagón inició su proceso de recuperación tras la lesión sufrida en marzo de 2026, misma que lo dejó fuera de la actividad con América y de la Selección Mexicana por el resto del semestre. A través de redes sociales, el portero compartió sus primeros avances, destacando que ya logró volver a caminar después de varias semanas.

El guardameta encendió las alarmas durante el partido de Octavos de Final de la Concachampions 2026, cuando América visitó a Philadelphia Union en el Subaru Park. En los minutos finales del primer tiempo, Malagón realizó un despeje y quedó tendido sobre el césped, lo que obligó a su atención inmediata.

¿Qué lesión sufrió Luis Ángel Malagón?

Tras los estudios médicos, se confirmó que el portero sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más complejas para un futbolista. Este diagnóstico lo dejó fuera del Clausura 2026 de Liga MX, la Concachampions y también del Mundial 2026.

Hasta ahora, el club no ha detallado si la ruptura fue parcial o total, situación que mantiene incertidumbre sobre el tiempo exacto de recuperación.

Así va su proceso de rehabilitación

A casi un mes del incidente, Malagón mostró avances en su recuperación al compartir que ha dado sus primeros pasos sin asistencia.

“Varias semanas después, por fin vuelvo a caminar. Gracias, gracias, gracias”.

El mensaje fue acompañado por muestras de apoyo de aficionados, compañeros y del propio entorno del club.

¿Cuándo podría regresar a las canchas?

El tiempo de recuperación dependerá del tipo de ruptura y de la evolución del tratamiento. En este tipo de lesiones, los periodos suelen extenderse por varios meses, por lo que su regreso aún no tiene una fecha definida.

Por ahora, el enfoque del jugador se mantiene en completar su rehabilitación y retomar progresivamente la actividad física antes de volver a competir.