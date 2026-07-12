¿Mal augurio? Rayados termina su pretemporada con derrota

Durante la primera mitad, el partido fue completamente dominado por "La Pandilla", pero en el complemento los errores pasaron factura

Los Rayados de Monterrey cerraron su pretemporada rumbo al Apertura 2026 con una derrota de 1-2 ante el Sporting de Costa Rica en la cancha del Gigante de Acero, en un encuentro disputado a puertas abiertas y que reunió a aproximadamente cuatro mil aficionados albiazules.

Durante la primera mitad, el partido fue completamente dominado por la Pandilla del Cerro de la Silla, que inclinó la cancha a su favor con constantes llegadas por la banda derecha de Luca Orellano y por el sector izquierdo de Jesús “Tecatito” Corona.

Lucas Ocampos se mostró voluntarioso, mientras que Diego Rossi, refuerzo para esta temporada, no tuvo su mejor actuación, ya que prácticamente cada balón que tocaba terminaba en pérdida.

Aun así, Monterrey fue ampliamente superior e incluso logró marcar tras un rebote generado por un disparo de Lucas Ocampos; sin embargo, la anotación fue invalidada por fuera de lugar. En contraste, el conjunto costarricense ofreció muy poco en ofensiva y prácticamente no inquietó el arco regiomontano.

Para el complemento llegaron once modificaciones por parte de Matías Almeyda, quien renovó por completo a su cuadro al retirar al equipo titular y dar ingreso a elementos como Fidel Ambriz, Roberto de la Rosa, Luis “Hueso” Reyes, Stefan Medina, Víctor “Toro” Guzmán e Iker Fimbres. Con ellos, el ataque rayado lució más dinámico y fresco.

La recompensa llegó al minuto 65. Luis “Hueso” Reyes envió un centro desde la banda derecha, tras una buena combinación con Iker Fimbres, y Víctor “Toro” Guzmán apareció para conectar un sólido remate de cabeza y firmar el 1-0.

Sin embargo, diez minutos más tarde llegó la respuesta del conjunto tico. En un descuido de la zaga rayada, el Sporting armó un veloz contragolpe que obligó a Fidel Ambriz a cometer una infracción dentro del área para impedir la anotación de la visita, aunque la acción derivó en un tiro penal.

Desde los once pasos, Yoshua Navarro no perdonó y convirtió para igualar los cartones 1-1.

El gol del empate fue un duro golpe para Rayados, que ya no logró recuperar el control del encuentro. De hecho, al minuto 84 cayó el segundo tanto del conjunto costarricense, producto de un certero remate de cabeza que dejó sin oportunidad al arquero suplente, Luis “Loco” Cárdenas.

Los minutos finales transcurrieron sin reacción por parte del Monterrey, que terminó cayendo en casa en su último compromiso de pretemporada y se despidió entre los abucheos de su afición. Así, el conjunto albiazul deberá encarar el torneo Apertura 2026 con más dudas que certezas tras un cierre de preparación lejos de lo esperado.