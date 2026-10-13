Makhachev y Prates apuntan como pelea estelar de UFC 336

Las declaraciones de los protagonistas apuntan a un posible encuentro a comienzos del próximo año, aunque todavía quedan detalles por definir públicamente.

Carlos Prates busca convertir sus victorias ante dos excampeones en una oportunidad frente a Islam Makhachev por el cinturón wélter de UFC.

El brasileño asegura que la organización le prometió la siguiente pelea titular, mientras el campeón contempla regresar antes del Ramadán de 2027.

El enfrentamiento ha sido vinculado con UFC 336, pero hasta la fecha, no se había localizado un anuncio oficial que confirmara el combate, su fecha o la sede.

Las declaraciones de los protagonistas apuntan a un posible encuentro a comienzos del próximo año, aunque todavía quedan detalles por definir públicamente.

Prates afirma que su siguiente combate será por el título

Tras asistir a UFC 330 en agosto, Prates explicó que había firmado un nuevo contrato y que, según las conversaciones que sostuvo con la empresa, su siguiente presentación sería por el campeonato.

El brasileño también manifestó que enfrentar a Makhachev representa una oportunidad para comprobar hasta dónde puede llegar ante uno de los rivales más exigentes de la división. Reconoció que partiría como el menos favorecido, pero expresó confianza en poder sorprenderlo.

Su candidatura se apoya en las victorias consecutivas sobre Leon Edwards y Jack Della Maddalena, dos excampeones wélter. Esos resultados lo colocaron entre los principales aspirantes a disputar el cinturón de las 170 libras.

En septiembre, Prates reiteró que esperaba concretar la pelea entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Aunque expresó preferencia por competir en Las Vegas, esa ciudad no está confirmada como sede del posible enfrentamiento.

Makhachev prepara su regreso después de vencer a Garry

Makhachev retuvo el campeonato de las 170 libras al derrotar a Ian Machado Garry por decisión unánime tras cinco asaltos en UFC 330, celebrado el 15 de agosto en Filadelfia.

El triunfo extendió su racha a 17 victorias consecutivas dentro de la organización, además de romper el récord de Anderson Silva con más victorias seguidas, con 16.

Después de esa defensa, el campeón sugirió que Prates y el ecuatoriano Michael Morales debían enfrentarse para definir al siguiente retador. Su planteamiento contrastó con la versión del brasileño, quien sostiene que ya recibió el compromiso de una oportunidad titular.

El ruso también habló en septiembre sobre su recuperación física. Explicó que se había sometido a tres resonancias y a una revisión de la columna, y que trabajaba en fortalecerla por molestias que describió como menores.

Su intención es volver a competir antes del Ramadán de 2027, pero señaló que esperaba la llamada de UFC para definir su siguiente presentación.

Por ahora, la oportunidad anunciada por Prates y los planes de regreso de Makhachev sostienen la expectativa. La confirmación de UFC será necesaria para establecer si ambos se enfrentarán en UFC 336 y bajo qué condiciones.