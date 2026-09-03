Mahomes y Bosa apuntan a volver en Semana 1 de NFL

El quarterback de Kansas City y el defensivo de San Francisco avanzan en sus recuperaciones y confían en estar disponibles para el inicio de temporada

Patrick Mahomes apunta a volver para la Semana 1 de la Temporada 2026 de la NFL.

Y es que a poco más de nueve meses de haberse realizado una cirugía por una lesión de ligamentos desgarrados en la rodilla izquierda, el dos veces MVP manifestó que su objetivo es iniciar la temporada contra los Denver Broncos.

Esta declaración se suma a la rehabilitación del quarterback, la cual ha superado todas las expectativas, pues, inicialmente los médicos advirtieron inicialmente a Mahomes que había la posibilidad de que estuviera listo para jugar hasta octubre, lo cual parece ser el escenario menos posible.

Los Chiefs volverán a practicar este jueves antes de un fin de semana largo, y luego reanudarán el trabajo el próximo lunes. Después de eso, entrarán en su calendario de semana de partido, con la mira puesta en el duelo del lunes por la noche entre dos de los favoritos del Oeste de la AFC esta temporada.

Otra de las preocupaciones para los "Jefes" es quien se encargaría de proteger al tres veces campeón del Super Bowl, pues el tackle izquierdo Josh Simmons siguió sin practicar este miércoles debido a una persistente lesión de espalda, lo que obligó a Kansas City a reorganizar la línea ofensiva.

En este sentido, Kahlil Benson, un novato que llegó fuera del draft, ha estado moviéndose por distintas posiciones en su ausencia, mientras que Jaylon Moore también ha recibido repeticiones con el primer equipo.

La Temporada 2026 para los Kansas City Chiefs iniciará el próximo lunes 14 de septiembre, cuando estos reciban a los Denver Broncos a las 18:15 horas.

Nick Bosa también podría jugar en la Semana 1

El defensivo de los San Francisco 49ers, Nick Bosa, volvió a entrenar este miércoles por primera vez en casi un mes y se mostró confiado en que podrá jugar el partido inaugural de la temporada en Australia contra Los Ángeles Rams.

Bosa participó en su primera práctica desde el 3 de agosto, después de haber estado fuera las últimas semanas por tendinitis y dolor en su rodilla derecha, reparada quirúrgicamente.

Los 49ers querían que Bosa regresara al campo antes de partir el miércoles hacia Australia, donde jugarán contra los Rams el 11 de septiembre.

Bosa consideró, tras completar la práctica, que jugará en la Semana 1.