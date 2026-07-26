Magomed Ankalaev obtiene victoria y reta trilogia vs Alex Pereira

Ankalaev controló el centro del octágono mediante golpes rectos y patadas, mientras Guskov permaneció a la expectativa en busca de conectar con potencia

Magomed Ankalaev regresó con una victoria contundente ante Bogdan Guskov y aprovechó el resultado para reavivar su rivalidad con Alex Pereira, a quien desafió públicamente a disputar un tercer combate dentro de la UFC.

El excampeón de peso semicompleto se impuso por nocaut técnico a los 2:41 minutos del quinto asalto en la pelea estelar de UFC Abu Dhabi, celebrada en la Etihad Arena. El triunfo lo devolvió a la conversación por los principales enfrentamientos de la división después de perder el cinturón precisamente frente al brasileño.

Ankalaev encuentra la definición en el quinto asalto

El combate comenzó con un ritmo mesurado y pocos intercambios. Ankalaev controló el centro del octágono mediante golpes rectos y patadas, mientras Guskov permaneció a la expectativa en busca de una oportunidad para conectar con potencia.

La estrategia del ruso comenzó a producir mejores resultados durante el cuarto episodio, cuando llevó la pelea al suelo, castigó desde la posición superior y amenazó en dos ocasiones con finalizar mediante un estrangulamiento por la espalda.

En el quinto asalto, Ankalaev consiguió otro derribo y escapó de un intento de guillotina. Una vez colocado encima de su rival, descargó una serie de golpes que obligó al réferi Marc Goddard a detener las acciones y decretar la victoria por nocaut técnico.

Guskov había aceptado el enfrentamiento con menos de dos semanas de anticipación, luego de la salida por lesión de Khalil Rountree Jr. El peleador uzbeko llegó al compromiso con cinco presentaciones consecutivas sin perder, pero no encontró la fórmula para contrarrestar el control de Ankalaev.

El ruso provoca nuevamente a Alex Pereira

Después de recuperar el camino del triunfo, Ankalaev dirigió su atención hacia Pereira, conocido como “Poatan” y relacionado con la expresión “Chama”, para dejar abierta la posibilidad de resolver su rivalidad mediante un tercer enfrentamiento.

“Hay alguien por ahí que se hace llamar ‘Chama’ y dijo algo así como: ‘¿Sigues vivo?’. Bueno, si quiere venir y pelear, estoy seguro de que la UFC también estaría encantada de que esa pelea se lleve a cabo”.

La serie entre ambos peleadores se encuentra empatada con una victoria por lado. Ankalaev superó a Pereira por decisión unánime para arrebatarle el campeonato semicompleto en UFC 313, mientras que el brasileño recuperó el cinturón siete meses después al noquearlo durante el primer asalto de la revancha.

Durante los días previos al enfrentamiento con Guskov, el ruso también manifestó que estaría dispuesto a seguir a Pereira hasta el peso completo para concretar la trilogía, al considerar que se trata de una de las peleas más importantes que la empresa podría organizar.

La trilogía todavía no tiene fecha ni división

El tercer combate aún no está confirmado y su realización dependerá de los planes de los dos peleadores. Pereira decidió continuar su trayectoria en el peso completo, mientras Ankalaev permanece entre los principales contendientes de las 205 libras.

El campeonato semicompleto está actualmente en poder de Carlos Ulberg, aunque una lesión lo mantiene temporalmente fuera de actividad. Ante ese escenario, la victoria sobre Guskov permite a Ankalaev mantenerse cerca de una nueva oportunidad por el título, sin descartar una eventual trilogía contra el rival que le quitó el cinturón.

Con este resultado, el peleador ruso elevó su récord profesional a 21 triunfos, dos derrotas, un empate y una pelea sin resultado, mientras comienza nuevamente la búsqueda por recuperar su lugar en la cima de la división.