Magnier repite triunfo en el Giro; Silva conserva liderato

El francés Paul Magnier volvió a imponerse al esprint en la tercera etapa, mientras el uruguayo Thomas Silva defendió con éxito la maglia rosa

El francés Paul Magnier confirmó su gran inicio en el Giro de Italia al conquistar este domingo su segunda victoria de etapa en la presente edición, tras imponerse en un cerrado esprint en la tercera jornada, disputada sobre 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, en la última etapa celebrada en territorio búlgaro.

🔻 A fight to the line, as the breakaway comes up short, and half a wheel decides the win.



🔻 Una battaglia fino al traguardo: la fuga non ce la fa, e la vittoria si decide per mezzo giro.



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Magnier, ya vencedor en la jornada inaugural, volvió a mostrar potencia en los metros finales para superar al italiano Jonathan Milan, del Lidl-Trek, mientras el neerlandés Dylan Groenewegen completó el podio.

Thomas Silva defiende la maglia rosa

El gran beneficiado en la clasificación general fue el uruguayo Thomas Silva, del XDS Astana, quien logró conservar el maillot rosa de líder obtenido el sábado tras su histórica victoria.

Silva resistió sin sobresaltos en una etapa de transición marcada por una fuga persistente y un final caótico, manteniéndose al frente de la clasificación antes de la primera jornada de descanso.

La etapa estuvo marcada también por una de las noticias más relevantes del día: el abandono del británico Adam Yates, líder del UAE Team Emirates, quien llegaba como uno de los favoritos al título pero no pudo recuperarse de las secuelas de la caída sufrida en la segunda etapa.

Su salida se suma a las bajas de sus compañeros Jay Vine y Marc Soler, debilitando seriamente las aspiraciones del UAE en esta edición.

La jornada presentó un recorrido mayormente llano, aunque con el ascenso al Borovets Pass como principal dificultad montañosa a poco más de 70 kilómetros de meta.

Desde el inicio, Manuele Tarozzi, Alessandro Tonelli y el español Diego Pablo Sevilla protagonizaron una escapada que llegó a tener casi cuatro minutos de ventaja y que mantuvo la emoción hasta el cierre.

El trío resistió durante gran parte del día y solo fue neutralizado por el pelotón a escasos 300 metros de la línea de meta, después de una persecución liderada por Lidl-Trek, Unibet Rose Rockets y Soudal.

Los últimos metros en Sofía, con superficie adoquinada y tensión por las caídas previas, generaron un cierre desordenado, con varios equipos lanzando el esprint desde larga distancia.