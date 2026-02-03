Madrid tendrá por segundo año consecutivo un partido de la NFL

Los Dolphins se impusieron a los Commanders en el primer partido de la NFL en España, disputado el 16 de noviembre de 2025 en el Estadio Santiago Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu volverá a tener este año un partido de la campaña regular de la NFL, después del disputado el pasado 16 de noviembre, en el marco de un acuerdo plurianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

La NFL no concretó cuántos partidos incluye el nuevo convenio, ni que equipos jugarán el de este año tras la primera experiencia que protagonizaron los Miami Dolphins y los Washington Commanders en noviembre ante 78,610 espectadores, con victoria para los de Florida por 16-13.

El acuerdo lo sellaron este lunes el director de la NFL en España, Rafa De los Santos, el Ayuntamiento, el Gobierno regional y el Real Madrid a través de su director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño.

“El NFL Madrid Game 2025 en el Bernabéu fue un momento clave para este deporte en España y estamos encantados de confirmar que volveremos a disputar un partido de temporada regular en 2026 dentro de un pacto multianual, señaló De los Santos.

Según el directivo, el compromiso de celebrar varios encuentros subraya la apuesta de la NFL por el mercado español en su deseo de "seguir conectando con los aficionados durante todo el año".

Además de Madrid, la NFL celebrará partidos de temporada regular este año en Melbourne (Australia), con Los Angeles Rams como equipo local designado; en el estadio Maracaná de Río de Janeiro; en el Allianz Arena de Múnich (Alemania) y en Londres.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que el regreso de la NFL es "una buena noticia para la ciudad de Madrid" por el retorno económico y mediático y para reafirmar su su capacidad de atraer grandes eventos deportivos internacionales.

La NFL por el mundo

Hasta la fecha, se han disputado 62 partidos de temporada regular de la NFL en todo el mundo, con Londres, Berlín, Múnich, Frankfurt, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto como sedes anfitrionas.

Los Chicago Bears, Kansas City Chiefs y Miami Dolphins son los tres equipos de la NFL que cuentan con derechos de marketing en España como parte del Programa de Mercados Globales de la liga para impulsar el conocimiento de su marca entre los aficionados.