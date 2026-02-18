Madrid prepara una carrera de prueba antes del GP de España

Los responsables del nuevo circuito de Madrid, sede del Gran Premio de España de F1, planean organizar una carrera nacional semanas antes como ensayo general

El nuevo circuito urbano de Madrid, que albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre, podría tener un ensayo general antes de su estreno oficial. Los organizadores trabajan en la posibilidad de celebrar una carrera de categoría nacional semanas antes del evento para comprobar que el trazado cumple con todas las exigencias técnicas y de seguridad.

El anuncio fue realizado por Jose Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, durante una visita a las obras del circuito que se construye entre el recinto ferial y el barrio de Valdebebas.

Un ensayo para evitar sorpresas

“La idea es hacer una carrera de más bajo nivel antes del 11 de septiembre para testear que pasen los coches y que no nos pase lo que ocurrió en Las Vegas”, explicó De los Mozos ante los medios.

La referencia apunta a lo sucedido en el Gran Premio de Las Vegas, cuando una tapa de alcantarilla se soltó durante los entrenamientos, obligando a suspender la sesión y generando daños en algunos monoplazas.

Con este antecedente en mente, la organización del nuevo circuito, bautizado como Madring, busca asegurarse de que la infraestructura urbana responda correctamente antes de recibir a la Fórmula 1.

Coordinación institucional

Según detalló el directivo, los contactos para llevar a cabo esta carrera de prueba ya están en marcha con la Real Federacion Espanola de Automovilismo, que sería la encargada de avalar la competición.

También participan en las conversaciones el Consejo Superior de Deportes y distintas administraciones públicas.

“Estamos en línea con ellos y hablando con todas las administraciones. Todos estamos contentos de que este Gran Premio de España sea algo diferente e ilusionante para el mundo”, añadió De los Mozos.

El dirigente también celebró que el Circuit de Barcelona-Catalunya haya renovado su acuerdo con la Fórmula 1 para organizar grandes premios en 2028, 2030 y 2032, alternándose con el legendario Circuit de Spa-Francorchamps.

“Para España es bueno que haya años con dos grandes premios. Demuestra que España es un actor clave en el mundo de la Fórmula Uno”, subrayó.