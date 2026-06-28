Madison Keys conquista su tercer título en Eastbourne

La estadounidense Madison Keys, actual número 27 del ranking de la WTA, se coronó campeona del torneo sobre hierba de Eastbourne

La estadounidense Madison Keys, actual número 27 del ranking de la WTA, se coronó campeona del torneo sobre hierba de Eastbourne, en Inglaterra, tras imponerse en la final a la alemana Tatjana Maria por 7-5 y 6-4 en una hora y 35 minutos de juego.

Keys, de 31 años, mostró solidez en su servicio al ganar el 88% de los puntos con su primer saque, mientras que su rival apenas alcanzó el 60% de efectividad en ese apartado y un 24% en los puntos de resto.

Tercer título en Eastbourne

Con este triunfo, la tenista estadounidense logra su tercer título en Eastbourne, tras haber conquistado el torneo previamente en 2014 y 2021, consolidándose como una de las jugadoras más exitosas en esta superficie.

Además, este campeonato representa el undécimo título de su carrera profesional, incluyendo el Abierto de Australia ganado en 2025.

La victoria también tuvo un significado especial para Keys, quien se tomó revancha de Tatjana Maria, que la había derrotado el año anterior en el torneo de Queen’s.