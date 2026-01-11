Macclesfield elimina al Crystal Palace de la FA Cup

El club de sexta división venció 2-1 al vigente campeón en Moss Rose y firmó una de las mayores sorpresas recientes del torneo inglés, ante un rival de Premier

El Macclesfield Town, equipo de la sexta división del futbol inglés, protagonizó una de las mayores sorpresas recientes en la FA Cup al vencer 2-1 al Crystal Palace y eliminarlo en la tercera ronda del torneo. El encuentro se disputó en el estadio Moss Rose y dejó fuera al vigente campeón de la copa inglesa.

El resultado tomó relevancia por la diferencia de categorías entre ambos clubes. Mientras el Crystal Palace compite en la Premier League y mantiene actividad europea, el Macclesfield participa en la National League North, el sexto nivel del sistema de ligas en Inglaterra. Aun así, el conjunto local supo aprovechar sus oportunidades y resistir en los momentos clave.

¿Cómo se desarrolló la victoria del Macclesfield ante el Palace?

El equipo dirigido por John Rooney abrió el marcador justo antes del descanso. Paul Dawson anotó el 1-0 tras una jugada que sorprendió a la defensa visitante y marcó el rumbo del partido. Para la segunda mitad, el Crystal Palace realizó modificaciones en su once inicial, pero el dominio territorial no se tradujo de inmediato en goles.

Lejos de replegarse, el Macclesfield amplió la ventaja por medio de Isaac Buckley, quien aprovechó un desajuste defensivo para colocar el 2-0. El tanto obligó al Palace a adelantar líneas y asumir riesgos en busca de la remontada.

El intento de reacción del Crystal Palace

El conjunto visitante logró acercarse en el marcador hasta el tiempo de compensación. Yeremy Pino convirtió un tiro libre desde el borde del área para el 2-1 definitivo, cuando el reloj ya jugaba en contra. Antes, el Palace había visto anulado un gol por fuera de lugar y se encontró con un desempeño destacado del portero local.

Max Dearnley, guardameta del Macclesfield, fue determinante en el tramo final con una atajada clave a Adam Wharton, que evitó el empate y sostuvo la ventaja del equipo de sexta división durante los minutos decisivos.

El contexto que explica la sorpresa en la FA Cup

La eliminación del Crystal Palace adquiere mayor dimensión si se considera que el club londinense defiende el título de la FA Cup y también es campeón vigente de la Community Shield. En contraste, el Macclesfield ocupa posiciones intermedias en su categoría y enfrentó el compromiso como uno de los más importantes de su temporada.

Un dato que llamó la atención fue la presencia de Wayne Rooney en el estadio, quien acudió como comentarista. El estratega del Macclesfield es su hermano menor, John Rooney, responsable de la planificación que permitió concretar la eliminación del campeón.

Wolverhampton Wanderers y Leicester City victoriosos en jornada sabatina

En otros partidos disputados en la misma franja horaria, el Wolverhampton Wanderers venció 6-1 al Shrewsbury, el Leicester City superó 0-2 al Cheltenham y Sunderland y Everton empataron, por lo que su eliminatoria se extendió a la prórroga.

La FA Cup volvió a mostrar su carácter impredecible con la eliminación de uno de los favoritos. Para el Macclesfield, la victoria ante el Crystal Palace queda registrada como uno de los triunfos más relevantes en su historia reciente.