Luka Modric renueva con el Milan una temporada más

Modric continuará vistiendo el dorsal número 14 del conjunto italiano, al que llegó en 2025 tras una exitosa etapa de más de una década en el Real Madrid

El croata Luka Modric renovó este jueves con el Milan por una temporada más, hasta junio de 2027, después de incorporarse al club hace un año, disputar 37 partidos, anotar dos goles y convertirse en uno de los referentes y líderes del equipo.

"El futuro todavía lleva su nombre. La historia de Luka como rossonero continúa", señaló el Milan en su comunicado oficial para confirmar la ampliación del vínculo con el exjugador del Real Madrid.

Modric, que cumple 41 años en septiembre, continuará vistiendo el dorsal número 14 del conjunto italiano, al que llegó en 2025 tras una exitosa etapa de más de una década en el Real Madrid.

El centrocampista croata se convirtió rápidamente en una de las piezas clave del equipo y mantuvo un papel destacado gracias a su veteranía, tras una temporada en la que el conjunto quedó finalmente fuera de los puestos de Liga de Campeones, competición que conquistó en siete ocasiones.

El jugador expresó que está "muy feliz" de seguir vistiendo la camiseta de uno de los históricos del 'calcio', en el que se sintió "bienvenido y querido desde el primer día".

"Después de una temporada por debajo de nuestras expectativas, las ganas de recuperarnos son enormes. Nos espera una nueva temporada y un nuevo desafío: un proyecto en el que creo y que me motiva", dijo, en palabras difundidas por la entidad del norte de Italia.

"Estoy listo para seguir dándolo todo por esta camiseta y muy orgulloso de seguir vistiendo estos colores. No veo la hora de volver a San Siro y sentir el rugido de ustedes", concluyó.

El internacional croata, ganador del Balón de Oro en 2018 y uno de los jugadores más laureados de su generación, seguirá aportando su experiencia a un Milan que busca recuperar protagonismo en la próxima temporada, con una cúpula directiva y un banquillo, con el portugués Rúben Amorim al frente, renovado.

En los últimos días, la prensa italiana adelantó que el último partido de Modric con la selección croata podría disputarse el 6 de octubre ante España, en la Liga de Naciones, con la intención de centrarse en la que podría ser su última temporada como futbolista.