 Luka Modric dejará el Real Madrid tras el Mundial de Clubes

El croata Luka Modric, capitán del Real Madrid, no continuará en el conjunto blanco después del Mundial de Clubes, según anunció este jueves, por lo que, además, este sábado frente a la Real Sociedad será su último partido en el Santiago Bernabéu.

"Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el futbol, y en la vida todo tiene un principio y un final... El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu", escribió en sus redes sociales.

"Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia", continuó.

Modric, que llegó al Real Madrid en 2012 procedente del Tottenham, dejará el club como el futbolista con más títulos en su historia, con 28 en su palmarés: 6 Ligas de Campeones, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Además, en 2018 fue galardonado con el mayor premio individual, el Balón de Oro.

