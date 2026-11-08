Luka Doncic anota 53 puntos y Lakers vencen a Portland

Luka Doncic brilló con 53 puntos y lideró el triunfo de los Lakers 124-118 sobre los Trail Blazers de Portland en la Copa NBA

Luka Doncic tuvo otra noche sobresaliente a la ofensiva al conseguir 53 puntos y conducir a los Lakers de Los Ángeles a una victoria de 124-118 sobre los Trail Blazers de Portland, en el encuentro disputado el viernes dentro de la Copa NBA.

El esloveno consiguió una canasta decisiva en la pintura cuando restaban 28 segundos para el final, en un cierre en el que los angelinos tuvieron que contener la reacción de Portland. Aunque los Lakers llegaron a tener una ventaja de 12 unidades, sus rivales redujeron la diferencia a cuatro puntos.

Doncic y Austin Reaves respondieron en los últimos segundos al combinarse para sumar 10 puntos y asegurar el cuarto triunfo consecutivo de Los Ángeles.

Doncic alcanza otro registro de 50 puntos

Con esta actuación, Doncic llegó a 11 partidos de al menos 50 puntos en su carrera, cuatro de ellos con la camiseta de los Lakers.

El base anotó 20 unidades solamente en el tercer periodo y alcanzó los 40 puntos por sexta ocasión durante sus últimos siete encuentros. En esa racha acumula seis partidos de 40 puntos, cuatro de ellos consecutivos, además de una actuación de 37 unidades.

También sumó cinco asistencias y cinco rebotes, con lo que extendió a siete partidos su registro de al menos 35 puntos, cinco asistencias, cinco rebotes y cinco triples.

Austin Reaves respalda la ofensiva de los Lakers

Reaves terminó el encuentro con 25 puntos y fue clave para mantener la ventaja de Los Ángeles durante el cierre. Walker Kessler contribuyó con 16 unidades y 12 rebotes.

El resultado permitió a los Lakers cobrar revancha de la derrota por 136-129 que sufrieron en casa ante Portland el pasado 27 de octubre.

Por los Trail Blazers, Deni Avdija registró 22 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes, mientras que Damian Lillard también consiguió 22 unidades.

Portland sufrió apenas su segunda derrota de la temporada, en el último compromiso de una gira de cuatro partidos como visitante.