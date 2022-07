Luis Suárez llega a Nacional

El delantero llegó luego de que miles de personas usaron el #SuárezANacional acompañado de cambiar su foto de perfil en redes sociales.

Por: Redacción INFO7

julio, 27, 2022 16:45

Luis Suárez jugará en Nacional y la hinchada del club uruguayo es gran responsable de eso. Fue una novela de amor con final feliz, que comenzó en las redes sociales y finalizó con el tan esperado anuncio oficial.

Una historia que pasó de Twitter a las tribunas del estadio Gran Parque Central y se extendió hasta el campo de juego. Una historia en la que participaron deportistas, científicos y políticos.

#SuárezANacional fue la etiqueta elegida para hacer saber al delantero que todos querían verlo de nuevo en el primer equipo que jugó antes de llevar su talento a Europa.

Se replicó una y otra vez en Uruguay; se replicó una y otra vez en varios países del mundo. De hecho, el club informó de que la movida llegó a más de 50 millones de cuentas en 35 países.

#SuárezANacional fue una de las maneras que utilizó la gente para convencer al número 9. ¿Otra? Miles de cuentas con una foto suya como imagen de perfil.

La utilizaron el ex futbolista Álvaro 'Chino' Recoba, el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Pablo Mieres, y miles de fanáticos. También parlamentarios de las distintas fuerzas políticas y destacados científicos.

La movida que comenzaron los fanáticos creció. Esa movida que comenzó tras una declaración que Suárez le dio a ESPN después de descartar la posibilidad de jugar en el River Plate argentino.

Dijo que le ilusionó el hecho de cómo lo habían querido los argentinos y encendió las alarmas del otro lado del Río de la Plata cuando destacó que le había llamado la atención la falta de interés de Nacional.

"Eso capaz que uno, como hincha del club, que salió de ahí, se siente un poco dolido, pero no es nada de que ahora me vengan a llamar o me vengan a ofrecer, porque ahora no está esa posibilidad", explicó.

Y, aunque esa declaración parecía inapelable, los fanáticos del tricolor no dudaron en comenzar la campaña para llevar al ídolo nuevamente a casa.

También lo hizo el presidente de Nacional, José Fuentes, quien enseguida se puso en contacto con Suárez. Si bien explicó que lo hizo sin llevar adelante una negociación, se encargó de mostrarle todo lo que significaría para él el hecho de retornar.

Días después, redobló su apuesta y viajó a España para conversar con el goleador, quien entre 2004 y 2006 jugó 48 partidos con el Tricolor, antes de fichar por el Groningen neerlandés.

Mientras eso pasaba, los fanáticos en Uruguay no desviaron el foco de su objetivo y fueron nuevamente a la carga.

Quince mil caretas de Suárez, miles de carteles con la etiqueta #SuárezANacional y un mosaico con el número 9 decoraron el estadio Gran Parque Central en el encuentro entre el Nacional y el Cerrito por la sexta jornada del Torneo Intermedio.

En el campo, el encuentro finalizó 5-0 en favor de los dirigidos por Pablo Repetto con cuatro tantos en la primera parte y uno pasados los 90 minutos que puso la guinda al pastel.

Fue convertido por Christian Almeida, que celebró colocándose una careta de Suárez, quien desde ahora será su compañero en el Nacional.

Fue una historia de amor que le dio la vuelta al mundo.

Una que tuvo un final feliz para los tricolores, que disfrutarán por cinco meses de uno de los mejores jugadores del planeta, ese que deslumbró en el Ajax neerlandés, en el Liverpool inglés y en los españoles Barcelona y Atlético de Madrid.

Suárez jugará en Nacional, donde buscará su mejor forma para el Mundial de Catar 2022 y donde intentará sumar un nuevo título al impresionante palmarés que tiene, que incluye una Liga de Campeones de la UEFA y una Copa América.

Lo hará apoyado por una parcialidad que, según informó el club, en los últimos días multiplicó la venta de abonos. Lo hará apoyado por una hinchada que seguramente agotará las localidades disponibles para ver de cerca a su ídolo.

