Luchadora Bianca Belair anuncia embarazo en WrestleMania

La luchadora no había aparecido en la WWE desde abril de 2025, debido a una lesión en la mano que incluso requirió cirugía cuando participó en WrestleMania 41

En una noche llena de sorpresas durante WrestleMania en Las Vegas, el legendario John Cena fue el encargado de fungir como anfitrión del evento, donde, además de animar al público, reveló la cifra oficial de asistencia para la primera noche del espectáculo.

De acuerdo con el anuncio, el evento registró una entrada de 50,816 aficionados, una cifra que, aunque significativa, se coloca entre las más bajas de WrestleMania en los últimos 20 años.

El inesperado regreso de Bianca Belair

Sin embargo, lo que realmente marcó el momento fue la sorpresiva aparición de Bianca Belair, quien regresó ante el público tras mantenerse alejada del ring por más de un año.

La luchadora no había aparecido en la WWE desde abril de 2025, cuando participó en WrestleMania 41, debido a una lesión en la mano que incluso requirió cirugía, lo que prolongó su ausencia y generó incertidumbre sobre su futuro.

Su presencia en el escenario tomó por sorpresa a los asistentes, quienes reaccionaron de inmediato ante la incógnita de su regreso.

Lejos de tratarse de un retorno competitivo, Belair aprovechó el momento para compartir una noticia personal que cambió por completo el ambiente en el recinto.

La superestrella anunció que está embarazada, confirmando que espera a su primer hijo junto a su esposo, el también luchador de WWE, Montez Ford.

El anuncio generó una reacción inmediata entre los aficionados, que respondieron con ovaciones, mientras que el propio John Cena se acercó para felicitarla públicamente, en un gesto que fue bien recibido por el público.

Un momento especial en WrestleMania

La aparición de Belair no solo marcó su regreso a los reflectores, sino que también se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la velada, dejando de lado lo deportivo para dar paso a una celebración personal.

Así, WrestleMania sumó un episodio inesperado que combinó espectáculo y vida personal, en una noche que quedará marcada tanto por sus cifras como por la noticia que sorprendió a toda la arena.