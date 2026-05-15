Lucas Torreira es atacado por un obsesionado con su exnovia

El agresor, un hombre turco de 32 años, se abalanzó sobre Torreira en un centro comercial de Estambul y sin mediar palabra le propinó un puñetazo en la cara

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El centrocampista uruguayo Lucas Torreira, que milita en el Galatasaray, fue agredido esta semana en Estambul por un hombre obsesionado con la exnovia del jugador, la actriz Devrim Özkan.

El agresor, identificado como un hombre turco de 32 años, se abalanzó sobre Torreira en un centro comercial de Estambul y sin mediar palabra le propinó un puñetazo en la cara, tras lo cual intentó huir en un taxi, pero fue detenido rápidamente.

Acusado de un delito de lesiones, el agresor ha pasado a prisión preventiva, tras confesar que albergaba "odio" contra Torreira, que sale actualmente con un joven que trabaja en el equipo de comunicación del Galatasaray.

En su historial ya cuenta una orden de alejamiento de 45 días de esta joven.

Según Milliyet, Yildirim también se había obsesionado con la anterior novia del futbolista, Devrim Özkan, y había difundido mensajes en los que fantaseaba con matar al jugador y todo su entorno.

En estos mensajes en redes sociales, aseguraba tener "derecho a matar" a Torreira y afirmaba que iba a ahorrar dinero para pagar a un sicario, además de proponerse "envenenar a los perros de Devrim Özkan".

Torreira, de 30 años, exjugador del Atlético Madrid y del Arsenal de Londres, juega desde 2022 para el Galatasaray, el club más exitoso de Turquía, que el sábado pasado se declaró campeón de la Superliga turca.