Lucas Ocampos vuelve a ser baja, ahora por una parálisis facial

Rayados informó que el atacante argentino presentó una parálisis facial de hemicara izquierda y no participara en la Copa Pacífica. También es duda para la J1

Nuevamente el Club de Futbol Monterrey encendió las alarmas después de que informara que Lucas Ocampos volvió a sufrir una nueva lesión, ahora... ¡Una parálisis facial!

Y es que el club, mediante sus redes sociales, dio a conocer que el atacante argentino presentó una parálisis facial de hemicara izquierda, de probable etiología viral, situación que ya está siendo atendida por el cuerpo médico.

Según el comunicado de Rayados, Ocampos deberá permanecer en reposo durante una semana como parte del tratamiento, con el objetivo de garantizar una recuperación adecuada antes de volver a la actividad.

Con este cuadro, el argentino estaría descartado para realizar el viaje este viernes a Guadalajara, para la participación de Rayados en la Copa Pacífica.

En dicho torneo, "La Pandilla" se medirá a la Universidad de Guadalajara y, en caso de lograr el triunfo, se enfrentarán a Atlas o Chivas, dependiendo de quién sea el ganador.

Además de esto, la presencia de Ocampos para el arranque del Clausura 2026 también genera incertidumbre, pues también es duda para la Jornada 1 ante Toluca, encuentro en el que el cuerpo técnico evaluará su evolución en los próximos días antes de tomar una decisión final.

Pese a esto, en el campamento albiazul se mantiene la calma, confiando en que la evolución del jugador sea favorable y que pueda reincorporarse lo antes posible a los entrenamientos, siempre priorizando su salud.