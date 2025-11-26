Lucas Ocampos se fractura y será baja ante América

El delantero de Monterrey sufrió fractura de muñeca derecha y será operado, mientras América también pierde a Saint-Maximin por gripe

A menos de 24 horas de jugar la ida ante el América, Lucas Ocampos sufrió la fractura en su muñeca derecha.

Fue el Club de Futbol Monterrey quien dio a conocer, mediante un comunicado, que uno de sus jugadores clave en el ataque sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha que lo alejará de la eliminatoria frente a las "Águilas".

Con cinco goles en el Apertura 2025, el argentino se convirtió en uno de los nombres más importantes para "La Pandilla", por lo que su baja ante la escuadra capitalina será una muy sensible para Domenec Torrent.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar. El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión”, se puede leer en el documento.

Segunda eliminatoria seguida de baja contra América

Tras su llegada en el Apertura 2024, el argentino consiguió llegar a la final de dicha edición y justamente fue contra el América.

Sin embargo, Ocampos no podría disputar la totalidad de la serie, pues al minuto 3 del partido de ida Ocampos sufrió un desgarre.

América también sufre la baja de Allan Saint-Maximin

Pese a la baja de Ocampos, Rayados también enfrentará a un América incompleto, pues este martes se confirmó que Allan Saint-Maximin no jugará la ida.

De acuerdo con ESPN, la baja del delantero francés fue debido a que sufrió un cuadro de gripe que lo dejó en cama y no pudo hacer el viaje a Monterrey.

Sin embargo, los de Coapa son optimistas con la recuperación de su delantero, pues consideran que un par de días serán suficientes para recuperar al francés y así tenerlo listo para la vuelta de este sábado.