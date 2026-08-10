Lucas Digne regresa al PSG y enfrentará al Aston Villa

El francés Lucas Digne regresará al Paris Saint-Germain, club en el que militó entre 2013 y 2016, tras dejar al Aston Villa

El francés Lucas Digne regresará al Paris Saint-Germain, club en el que militó entre 2013 y 2016, tras dejar al Aston Villa apenas tres días antes de que ambos equipos se enfrenten por la Supercopa de Europa.

El lateral izquierdo, de 33 años, firmó un contrato con el conjunto parisino hasta junio de 2029 y volverá a vestir una camiseta que ya defendió durante 44 partidos, en los que registró cinco asistencias y conquistó dos títulos de la Ligue 1, una Copa de Francia y dos Copas de la Liga.

“Me siento muy honrado de poder regresar al Paris Saint-Germain después de la fantástica etapa que viví aquí hace más de diez años”, declaró Digne a los medios del club.

El defensor llegó al Aston Villa en enero de 2022 procedente del Everton y disputó 182 encuentros con el equipo inglés, aportando cuatro goles y 24 asistencias.

El Aston Villa destacó la trayectoria del francés durante su despedida y recordó que fue una pieza importante en el equipo que conquistó la Liga Europa la temporada pasada, antes de representar a Francia en el Mundial de 2026.

Un reencuentro inmediato

Ahora, el destino ha colocado a Digne en una situación peculiar: su nuevo equipo se enfrentará inmediatamente a su antiguo club.

El PSG y el Aston Villa se medirán este miércoles 12 de agosto en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, por la Supercopa de Europa, duelo que enfrentará a los campeones de las dos principales competiciones continentales.

Digne, quien suma 64 partidos con la selección francesa y fue campeón mundial sub-20 y de la Liga de Naciones en 2021, podría vivir así un reencuentro inmediato con sus antiguos compañeros, apenas unos días después de cambiar de equipo.