Los vaqueros de Dallas liberan al cornerback Trevon Diggs

Tras su liberación, Diggs deberá pasar por el proceso de waivers, y posteriormente se convertirá en agente libre en los proximos dias.

Los Dallas Cowboys decidieron cortar al cornerback Trevon Diggs el martes, poniendo punto final a una complicada última campaña y cerrando su etapa con el equipo un partido antes del cierre de la temporada regular, con ello concluye una trayectoria en Dallas que nunca volvió a alcanzar el nivel mostrado en 2021, cuando firmó una actuación All-Pro con 11 intercepciones.

La decisión se dio cinco días antes del duelo final ante los New York Giants, en un contexto en el que los Cowboys (7-8-1) ya estaban matemáticamente eliminados de la actual temporada por segundo año consecutivo.

Tras su liberación, Diggs deberá pasar por el proceso de waivers, y posteriormente se convertirá en agente libre.

La temporada del conjunto texano había comenzado con la participación de Diggs en el partido inaugural, regresando antes de lo previsto tras superar su segunda cirugía mayor de rodilla en un lapso de dos años. Sin embargo, su continuidad volvió a verse interrumpida.

Lesiones poco profesionales

El defensivo se perdió ocho encuentros luego de sufrir una conmoción cerebral en un accidente ocurrido en su domicilio, situación que tardó cerca de dos meses en explicar públicamente.

El jugador mencionó que fue golpeado en la cabeza por un poste de montaje mientras intentaba instalar un televisor, sin embargo, el equipo señaló que el retraso en su regreso estuvo más relacionado con problemas persistentes en sus rodillas.

Durante su ausencia, el entrenador Brian Schottenheimer explicó que Diggs necesitaba mostrar mayor regularidad tanto en los entrenamientos como en las reuniones para poder volver al emparrillado, por su parte, el propietario Jerry Jones fue claro al afirmar, hacia el final del periodo de inactividad, que el jugador no se encontraba en condiciones físicas para jugar.

Una fuente cercana a la decisión indicó que la salida de Diggs no obedeció a un hecho puntual, sino a una acumulación de factores, entre ellos se encuentran el desempeño deportivo y situaciones fuera del campo, por lo que la determinación fue considerada la mejor tanto para el jugador como para la organización.

Cabe señalar que los Cowboys retuvieron un bono de entrenamiento del contrato de Diggs, luego de que el jugador optara por rehabilitarse de su lesión de rodilla con un equipo médico independiente durante la última temporada baja.

Se despide con buen rendimiento

Diggs, de 27 años, fue seleccionado por los Cowboys en la segunda ronda del Draft de 2020 y firmó en 2023 una extensión de contrato por cinco años y 97 millones de dólares. Sin embargo, las lesiones limitaron significativamente su participación desde entonces.



A lo largo de su carrera en la NFL, Diggs disputó 66 partidos, acumulando 20 intercepciones, 63 pases defendidos y 240 tackles combinados, cifras que reflejan su impacto como uno de los esquineros más productivos en términos de balones recuperados durante sus mejores años con Dallas.