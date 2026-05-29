Los Spurs aplastan 118-91 a Oklahoma y fuerzan el Juego 7

El ganador entre Spurs y Thunder del Juego 7 este sabado se enfrentará a los New York Knicks por el campeonato de la NBA

Los New York Knicks todavía deberán esperar para conocer a su rival en las Finales de la NBA 2026.

Los San Antonio Spurs evitaron la eliminación al imponerse 118-91 al Oklahoma City Thunder en el sexto partido de las finales de la Conferencia Oeste, enviando la serie a un decisivo Juego 7 que se disputará este sábado en Oklahoma.

FORCED GAME 7 pic.twitter.com/ZDytl8Ffse — San Antonio Spurs (@spurs) May 29, 2026

Wembanyama lidera la reacción de Spurs

Victor Wembanyama volvió a aparecer como la gran figura del conjunto texano al firmar un doble-doble de 28 puntos y 10 rebotes, incluidos 22 antes del descanso, una cifra que su entrenador Mitch Johnson había considerado clave para mantener vivas las aspiraciones de San Antonio.

Took care of business at home 🏠 pic.twitter.com/gUW0fhzjfR — San Antonio Spurs (@spurs) May 29, 2026

Los Spurs dominaron prácticamente de principio a fin gracias a una alta efectividad desde el perímetro, con Wembanyama y Devin Vassell marcando el ritmo ofensivo durante la primera mitad.

Aunque el Thunder logró mantenerse cerca antes del descanso con marcador de 60-53, todo cambió en el tercer cuarto.

Thunder se desploma en el tercer cuarto

Oklahoma City pasó más de ocho minutos sin conseguir una canasta, situación que fue aprovechada por San Antonio para firmar un devastador parcial de 20-0 que terminó por definir el encuentro.

Con el juego prácticamente sentenciado, ambos entrenadores decidieron reservar a sus titulares pensando en el séptimo y definitivo duelo.

Game 7 Saturday in OKC pic.twitter.com/zvsHNLkOgc — OKC THUNDER (@okcthunder) May 29, 2026

De nueva cuenta, Shai Gilgeous-Alexander tuvo una noche discreta con apenas 15 puntos, mientras que Jalen Williams solamente aportó una unidad.

El Thunder finalizó el partido con apenas 36.8 % de efectividad en tiros de campo y 25 % en triples.

Además de Wembanyama, también destacaron por San Antonio Dylan Harper, con 18 puntos, Stephon Castle, con 17 unidades y nueve asistencias, y Vassell, quien añadió 12 puntos.

Knicks esperan rival

Mientras tanto, los New York Knicks continúan a la espera tras haber asegurado previamente su lugar en las Finales.

El ganador entre Spurs y Thunder se enfrentará al conjunto neoyorquino por el campeonato de la temporada 2026.