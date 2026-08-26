Los Medias Rojas vienen de atras y remontan a los Marlins

Boston vino de atrás y fabricó tres carreras en las últimas episodios para terminar imponiendose en la pizarra durante su visita al loanDepot Park

Los Medias Rojas de Boston vinieron de atrás y fabricaron tres carreras en los últimos episodios para imponerse 4-2 a los Marlins de Miami en loanDepot Park.

Boston tuvo que remar contra corriente durante buena parte del encuentro, pues llegó a la quinta entrada abajo por una carrera. Sin embargo, Mickey Gasper apareció con un doblete profundo al jardín central para remolcar a Jarren Durán y empatar el encuentro 1-1.