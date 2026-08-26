Los Medias Rojas vienen de atras y remontan a los Marlins

Los Medias Rojas de Boston vinieron de atrás y fabricaron tres carreras en los últimos episodios para imponerse 4-2 a los Marlins de Miami en loanDepot Park.
Boston tuvo que remar contra corriente durante buena parte del encuentro, pues llegó a la quinta entrada abajo por una carrera. Sin embargo, Mickey Gasper apareció con un doblete profundo al jardín central para remolcar a Jarren Durán y empatar el encuentro 1-1.
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Los Medias Rojas volvieron a amenazar en el séptimo inning. Durán conectó un doblete ante Sandy Alcántara y, después de boletos consecutivos a Gasper y Anthony Seigler, Boston llenó las bases. Pese a la oportunidad, Nick Sogard se ponchó y Ceddanne Rafaela elevó para terminar con la amenaza.
La ofensiva visitante finalmente encontró la manera de romper el empate en el octavo episodio. Wilyer Abreu conectó un doblete y Wilson Contreras recibió un pelotazo. Abreu avanzó a tercera y terminó anotando gracias a un lanzamiento descontrolado de Josh Ekness para poner el 2-2.
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Red Sox 2 | Marlins 2
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El golpe definitivo llegó en la novena entrada. Con Eli White como corredor emergente, Anthony Seigler conectó una línea por la raya del jardín derecho y consiguió el primer triple de su carrera, batazo que permitió a White llegar hasta el plato con la carrera de la ventaja.
Seigs so clutch. pic.twitter.com/dW8rYwzFuU— Red Sox (@RedSox) August 25, 2026
Boston no se conformó con tomar la delantera y amplió inmediatamente la diferencia. Nick Sogard conectó un sencillo productor que llevó a Seigler al home y colocó el marcador 4-2.
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Los Marlins ya no encontraron respuesta en su última oportunidad y los Medias Rojas aseguraron una victoria de remontada, luego de aprovechar sus oportunidades ofensivas en los innings finales para quedarse con el triunfo en territorio de Miami.