Los Eagles graban bandera de Brasil en anillos del Super Bowl

Los Philadelphia Eagles destacaron un grabado de la bandera de Brasil en los anillos que los acredita como campeones del Super Bowl LIX que recibieron previo al inicio de la temporada 2025 de la NFL que arranca en septiembre próximo.

Los Eagles empezaron su camino a la obtención del segundo trofeo Lombardi de su historia el 6 de septiembre del año pasado con una victoria 34-29 sobre los Green Bay Packers en partido realizado en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil, en la semana 1 de la temporada 2024.

It’s all in the details pic.twitter.com/bDjlFoXu45