Los Dodgers quedan a una victoria de regresar a la Serie Mundial

Los Dodgers elevaron este jueves a tres victorias su dominio sobre los Cerveceros en la serie al mejor de siete por un cupo en la Serie Mundial al imponerse por 3-1, un resultado que los deja a un nuevo triunfo para anticipar la clasificación.

En el otro partido de la jornada, los Azulejos de Toronto vencieron a domicilio e igualaron en 2-2 la serie con los Marineros.

Tyler Glasnow brilló desde la lomita, el japonés Shohei Ohtani anotó una carrera, en tanto que Mookie Betts y Tommy Edman remolcaron una vuelta cada uno en el truiunfo de los Dodgers que estira su hegemonía a 3-0.

Una victoria más y el equipo de Los Ángeles pasará a jugar por el bicampeonato en la Serie Mundial.

Glasnow lanzó 5.2 entradas de una carrera y ponchó a ocho bateadores, dando paso al zurdo Alex Vesia (2-0), quien laboró dos tercios de entrada en blanco, con un ponche y se acreditó la victoria.

El japonés Roki Sasaki (3) se encargó del noveno episodio sin permitir anotaciones y se quedó con el salvamento por los Dodgers.

El astro japonés Shohei Ohtani, quien sumaba apenas tres imparables en sus previas 29 visitas al plato, inició el encuentro con un triple y luego anotó por doble de Betts. Así dio ventaja inicial a los campeones defensores de las Grandes Ligas.

Jake Bauers remolcó la única carrera por los Cerveceros, que tuvieron que remover del partido al venezolano Jackson Chourio por un calambre en la corva derecha.

Los Dodgers y los Cerveceros se enfrentarán de nuevo este viernes en el Doger Stadium en el que podría ser el juego de la barrida en la Serie de Campeonato. Se espera que Ohtani suba al montículo.