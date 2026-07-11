Los cinco eventos con mayor recaudación en la historia de la UFC

El regreso de McGregor al octágono después de un prolongado periodo de ausencia impulsó una demanda extraordinaria de boletos

La UFC continúa consolidándose como una de las organizaciones deportivas más rentables del mundo, y la más reciente función encabezada por Conor McGregor volvió a demostrar el enorme poder comercial de la empresa.

Con una taquilla cercana a los 25 millones de dólares, UFC 329 se convirtió oficialmente en el evento con mayor recaudación en la historia de la compañía, desplazando un récord que apenas había sido establecido en 2024.

El listado refleja cómo algunos de los combates más esperados de los últimos años no solo marcaron la historia dentro del octágono, sino también en las taquillas, con funciones que agotaron boletos en cuestión de horas y generaron ingresos millonarios antes incluso de que iniciara la primera pelea.

UFC 329 encabeza el nuevo récord histórico

El primer lugar pertenece a UFC 329, celebrado en la T-Mobile Arena de Las Vegas y protagonizado por la esperada revancha entre Conor McGregor y Max Holloway. La función registró una recaudación aproximada de 25 millones de dólares, estableciendo una nueva marca para la organización.

El regreso de McGregor al octágono después de un prolongado periodo de ausencia impulsó una demanda extraordinaria de boletos, confirmando nuevamente el impacto comercial del peleador irlandés, considerado la mayor figura mediática que ha tenido la UFC.

La histórica Noche UFC ocupa el segundo lugar

En la segunda posición aparece UFC 306: Noche UFC, realizado en el innovador recinto Sphere de Las Vegas, con una recaudación de 21 millones 829 mil 245 dólares.

Además de convertirse en la primera función deportiva celebrada en ese escenario, el evento encabezado por Sean O'Malley y Merab Dvalishvili rompió múltiples registros comerciales para la empresa, incluyendo ventas de mercancía, paquetes VIP y patrocinadores, consolidándose como uno de los espectáculos más ambiciosos en la historia de la UFC.

McGregor domina el podio histórico

El tercer puesto corresponde a UFC 205, celebrado en noviembre de 2016 en el Madison Square Garden de Nueva York, donde la UFC realizó por primera vez un evento en ese estado tras la legalización de las artes marciales mixtas.

La cartelera fue encabezada por Conor McGregor frente a Eddie Alvarez, combate en el que el irlandés conquistó el campeonato de peso ligero y se convirtió en el primer peleador de la organización en ostentar simultáneamente dos títulos mundiales. La función registró una taquilla de 17 millones 700 mil dólares.

Muy cerca aparece UFC 229, con ingresos por 17 millones 188 mil 895 dólares, gracias al enfrentamiento entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor, considerado por muchos como la rivalidad más intensa que ha vivido la organización.

Aquel combate no solo dejó una de las mayores recaudaciones por boletaje, sino que también estableció el récord histórico de compras de pago por evento (PPV), impulsado por la enorme expectativa que generó el enfrentamiento entre ambos campeones.

Jon Jones completa el Top 5

El quinto lugar pertenece a UFC 309, función celebrada nuevamente en el Madison Square Garden y encabezada por el regreso de Jon Jones, quien defendió el campeonato de peso completo frente a Stipe Miocic.

La cartelera alcanzó una recaudación de 16 millones 673 mil 954 dólares, consolidando otra de las noches más exitosas económicamente para la empresa y confirmando el atractivo que mantiene uno de los campeones más dominantes en la historia de las artes marciales mixtas.

Conor McGregor, el mayor imán comercial de la UFC

Más allá de las cifras, el ranking refleja el enorme peso que ha tenido Conor McGregor en el crecimiento financiero de la organización. El irlandés aparece como protagonista en tres de los cinco eventos con mayor recaudación de la historia y también figura en otros grandes éxitos comerciales como UFC 264 y UFC 303.

Su capacidad para atraer audiencias, vender boletos y generar expectativa continúa siendo un referente dentro del negocio de la UFC, incluso varios años después de haber alcanzado la cima del deporte.

Con UFC 329 en el primer lugar, la organización volvió a elevar el estándar económico de sus funciones y confirmó que las grandes rivalidades, combinadas con figuras de alcance mundial, siguen siendo el principal motor para romper récords dentro y fuera del octágono.