Los Buccaneers derrotan en el último segundo a los Seahawks

Los Buccaneers vencieron 38-35 a los Seahawks con un gol de campo de Chase McLaughlin en el último segundo durante la semana 5 de la NFL.

Los Tampa Bay Buccaneers derrotaron este domingo, con un gol de campo en el último segundo que conectó Chase McLaughlin, por 35-38 a los Seattle Seahawks en la semana cinco de la temporada de la NFL.

Los Bucs, que suman cuatro triunfos y una derrota, se afianzaron en la cima de la división Sur de la Conferencia Nacional (NFC); los Seahawks, con marca de 3-2, se retrasaron en su lucha por el primer lugar en el Oeste de la NFC.

Baker Mayfield lució en los controles de Tampa Bay con 379 yardas y dos envíos a las diagonales.

Con Seattle, Sam Darnold pasó para 341 yardas y cuatro conexiones de anotación, pero la intercepción que sufrió le costó el juego.

En Detroit, los Lions, liderados por Jared Goff y sus tres pases de touchdown, no tuvieron problemas para derrotar 24-37 a unos Cincinnati Bengals que no se han recuperado de la baja por lesión de Joe Burrow, quarterback estelar; Jake Browning, su respaldo, sumó dos envíos de anotación y fue interceptado en tres ocasiones.

En otros resultados, los Washington Commanders vencieron 10-27 a Los Angeles Chargers empujados por la gran actuación de Jacory Croskey-Merritt, quien corrió para 111 yardas y dos anotaciones.

Y los Tennessee Titans sorprendieron con su triunfo en el último segundo 21-22 sobre Arizona Cardinals, gracias a un gol de campo de 29 yardas que conectó Joey Slye. Fue la primera victoria de Titans en la temporada.

Más temprano, Vikings derrotó 17-21 a Cleveland Browns en Londres.

La primera sorpresa de la jornada estuvo a cargo de los Denver Broncos, que rompieron el invicto de los campeones Philadelphia Eagles, a los que superaron 17-21.

También destacaron las palizas de Texans 10-44 sobre Ravens y de Colts 40-6 ante Raiders.

En otros resultados, Cowboys triunfó, con cuatro pases de touchdown de Dak Prescott, 22-37 ante Jets, que sigue sin ganar.

New Orleans Saints, que logró su primera victoria, se impuso 26-14 a New York Giants y Carolina Panthers se levantó de un 0-17 para ganar 27-24 a Miami Dolphins.

La actividad de este día terminará con el duelo entre Buffalo Bills, único invicto que resta en la NFL, ante New England Patriots.

La semana cinco se inició el pasado jueves con triunfo de San Francisco 49ers 23-26 sobre Los Angeles Rams y concluirá el lunes con el juego entre Kansas City Chiefs y Jacksonville Jaguars.