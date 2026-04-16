¡Los bávaros! Bayern Múnich elimina al Real Madrid de la UCL

El intercambio constante de goles reflejó un duelo abierto, donde cada error defensivo se convirtió en una opción clara de anotación

Bayern Múnich firmó su pase a semifinales de la UEFA Champions League tras eliminar al Real Madrid con un global de 6-4, luego de imponerse 4-3 en un partido de vuelta marcado por la contundencia ofensiva y un cierre demoledor en el Allianz Arena.

El conjunto alemán capitalizó los errores defensivos del rival y supo golpear en los momentos decisivos, en una serie que se resolvió más por eficacia que por control del juego.

El encuentro tuvo un ritmo frenético desde el inicio. El Real Madrid pegó primero con un gol tempranero de Arda Güler apenas al segundo 34, aprovechando un enorme error del portero Manuel Neuer, Sin embargo, la respuesta del Bayern no tardó en llegar y Alexander Pavlocic igualó al 6' con una definición dentro del área.

El Madrid volvió a adelantarse con el segundo tanto de tiro libre del turco Arda Güler al 29', lo que encendía la eliminatoria, minutos más tarde, el delantero inglés Harry Kane empató el encuentro 2-2 al minuto 38.' Tras una ofensiva más ordenada y concreta, 'los blancos' volvieron a meterse en el partido gracias a Kylian Mbappé, quien anotó al 42'.

No obstante, el Bayern reaccionó en el tramo final: el colombiano Luis Díaz empató al 89' y, cuando el partido parecía encaminarse a un cierre incierto, Michael Olise marcó el gol definitivo al 90+4'.

El intercambio constante de goles reflejó un duelo abierto, donde cada error defensivo se convirtió en una opción clara de anotación.

Mientras el Bayern controló el ritmo con posesión y amplitud, el Real Madrid apostó por la verticalidad y las transiciones rápidas, generando peligro constante pese a tener menos el balón.

La expulsión que cambió el rumbo

El momento clave del partido llegó con la expulsión de Eduardo Camavinga al minuto 86, en una jugada que dejó al Real Madrid con un hombre menos cuando aún tenía posibilidades de competir por la eliminatoria.

La inferioridad numérica afectó el equilibrio del equipo español, que perdió control en el mediocampo y comenzó a ceder espacios en la recta final.

Un cierre contundente que sentenció la serie

Con el desgaste acumulado y un jugador menos, el Real Madrid no logró sostener el ritmo. El Bayern aprovechó ese escenario para inclinar el partido a su favor en los minutos finales.

El tanto del colombiano Luis Díaz al 89' cambió la dinámica del cierre, y finalmente Michael Olise al 90+4' sentenció la eliminatoria, desatando la celebración en el Allianz Arena para obtener un pase a la semifinal después de 2 años de no conseguirla.

La última vez que el conjunto alemán se metió dentro de los 4 últimos equipos en una Champions League fue en la temporada 2023/24, que terminó siendo eliminada precisamente vs. Real Madrid.

Bayern avanza; Madrid paga errores clave

El balance de la serie deja claro que el Bayern fue más constante y efectivo en los momentos decisivos. Supo aprovechar sus oportunidades y mantener la ventaja construida desde el partido de ida.

Por su parte, el Real Madrid mostró capacidad ofensiva, pero su fragilidad defensiva y errores puntuales terminaron por costarle la eliminación.

El Bayern avanza a la semifinal para enfrentarse al actual campeón defensor de la competencia, el Paris Saint Germain, los partidos se disputarán el 28 de abril desde el Parc des Princes en Paris mientras que la vuelta se jugará en el Allianz Arena el próximo 6 de mayo.