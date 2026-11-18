Los 76ers mejoraron su marca a 12-3 y recuperaron el liderato de la Conferencia Este, favorecidos también por la derrota de Boston ante Orlando

Joel Embiid apareció cuando Philadelphia más lo necesitaba. Con Brooklyn a cuatro puntos y una remontada en marcha, el pívot conectó un triple a 52 segundos del final para encaminar el triunfo de los 76ers por 135-123 sobre los Nets, en una noche en la que jugaron sin LeBron James.

Embiid terminó con 37 puntos, su mejor actuación anotadora de la temporada, y evitó que los visitantes pagaran por permitir la reacción de un rival al que habían aventajado por 24 unidades.

Brooklyn puso en peligro una ventaja de 24 puntos

Los Sixers cerraron el primer cuarto arriba 33-26 y aceleraron durante el segundo periodo. Su ofensiva amplió la diferencia hasta el 63-39, antes de marcharse al descanso con una ventaja de 78-59.

El equipo dirigido por Jordi Fernández respondió después del intermedio. Brooklyn ganó el tercer cuarto por 36-27 y comenzó el último periodo abajo 105-95, todavía con posibilidades de disputar el resultado.

La presión aumentó en los minutos finales. Un parcial de 8-0, culminado con un triple de Egor Demin, acercó a los Nets a 125-121 cuando quedaba 1:14 en el reloj. Embiid respondió desde el perímetro en la siguiente posesión para devolver tranquilidad a Philadelphia.

Brown y Maxey respaldan a Embiid

Jaylen Brown acompañó al pívot con 31 puntos y 13 rebotes, mientras Tyrese Maxey aportó 24 unidades y nueve asistencias. VJ Edgecombe sumó 14 puntos y nueve rebotes para completar las principales actuaciones de los visitantes.

Por Brooklyn, Julius Randle encabezó la ofensiva con 33 puntos. Michael Porter Jr. agregó 25 y Nolan Traore terminó con 23, insuficientes para completar la recuperación.

Philadelphia no contó con LeBron James, quien descansó en la segunda noche de partidos consecutivos para gestionar sus problemas de ciática. El domingo había participado ante Indiana y superado a Jason Kidd para colocarse tercero en la lista histórica de asistencias de la NBA. Embiid, en cambio, había descansado frente a los Pacers.

Los 76ers mejoraron su marca a 12-3 y recuperaron el liderato de la Conferencia Este, favorecidos también por la derrota de Boston ante Orlando por 115-105. Los Celtics quedaron con registro de 11-3, mientras los Nets descendieron a 3-10.