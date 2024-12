 Los 49ers suspenden a De'Vondre por negarse a terminar juego

John Lynch, gerente general de los San Francisco 49ers, informó este lunes de que el apoyador De'Vondre Campbell fue suspendido por los tres partidos que quedan de 2024 de la NFL por negarse a ingresar al campo en la segunda mitad del juego del jueves pasado ante Los Angeles Rams.

"Hemos suspendido a De'Vondre Campbell por tres partidos debido a su conducta perjudicial para el equipo. No haremos más comentarios al respecto", afirmó el gerente general.

La decisión se tomó luego de que Campbell fuera relegado a la suplencia ante el regreso del titular Dre Greenlaw para el juego de la semana 15 que los gambusinos perdieron contra los Rams.

Greenlaw, quien jugaba su primer partido del año, después de recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles, se resintió al final de la primera mitad, por lo que el entrenador Kyle Shanahan le solicitó a Campbell alistarse para arrancar el tercer cuarto, a lo que se negó.

"Sus acciones en el juego no son algo que puedas permitir en tu equipo. Es alguien que no quiere jugar al fútbol. Es muy sencillo. Creo que nuestro equipo y yo sabemos cómo nos sentimos al respecto, así que no creo que sea necesario hablar más de él", explicó el entrenador.

De’Vondre Campbell career highlights with the 49ers 🔥🚨🔥🚨 pic.twitter.com/iwXJDeHDXz — 𝙏𝙝𝙚𝙎𝙁𝙉𝙞𝙣𝙚𝙧𝙨 (@TheSFNiners) December 13, 2024

Estrellas de los 49ers como el ala cerrada George Kittle, capitán del equipo, y el esquinero Charvarius Ward también criticaron a De'Vondre.

"Es una persona que toma una decisión egoísta. Nunca he estado cerca de alguien que haya hecho eso y espero no volver a estar cerca de alguien que lo vuelva a hacer", aseveró Kittle.

"Si no quería jugar no debería haberse vestido. Podría haberlo dicho eso antes del juego. Siento que lo que hizo fue una tontería. Definitivamente lastimó al equipo. Probablemente lo despidan pronto; es lo que pasa cuando haces eso", señaló Ward.

De'Vondre Campbell es un veterano de 31 años que llegó a la NFL seleccionado en la cuarta ronda del Draft 2016 por los Atlanta Falcons, con los que permaneció hasta 2019. Paso a Arizona Cardinals en 2020, y de ahí a Green Bay Packers, con los que estuvo del 2021 al 2023. Esta fue su primera campaña con San Francisco.

Comentarios