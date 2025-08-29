Los 49ers firman a Valdés-Scantling, campeón del Super Bowl

Márquez Valdés-Scantling, doble campeón del Super Bowl LVII y LVIII con los Kansas City Chiefs, fue fichado este miércoles por los San Francisco 49ers

Márquez Valdés-Scantling, campeón del Super Bowl en las ediciones LVII y LVIII con los Kansas City Chiefs, fue contratado este miércoles por los San Francisco 49ers para reforzar su ataque aéreo, en el que sufren por una epidemia de lesiones.

Valdés-Scantling fue cortado por los Seattle Seahawks el martes pasado y de inmediato se convirtió en uno de los agentes libres más cotizados. Los 49ers no perdieron tiempo para incorporarlo a su lista de 53 jugadores que encararán la temporada 2025 que comienza el 4 de septiembre próximo.

El receptor de 30 años nacido en St. Petersburg, Florida, se pondrá a la cabeza de una sala de receptores en la que el estelar Brandon Aiyuk está en la lista de incapacitados para el inicio de la campaña, Demarcus Robinson está suspendido los tres primeros partidos y Jauan Jennings también se encuentra lesionado.

John Lynch, gerente general de los gambusinos, confió en que, cuando la sala de receptores esté sana, el equipo se mostrará al nivel que se espera y negó que, a pesar de la petición de intercambio que solicitó Jennings, tengan intención de enviarlo a otro equipo.

"Estamos conscientes de que Jauan lo pidió, pero no lo intercambiaremos. Él sigue recuperándose de su problema en la pantorrilla y está progresando", afirmó el directivo en conferencia de prensa.

Además de Valdés-Scantling, los 49ers contrataron en esta temporada baja a Skyy Moore, receptor de 24 años que proviene de los Chiefs.

En otros movimientos relevantes de este miércoles, los New England Patriots ficharon a Tommy DeVito, quarterback de 27 años, ex de Giants, y al esquinero de 25 años Charles Woods.

DeVito será el tercer pasador detrás del titular Drake Maye y el suplente Joshua Dobbs.

Woods viene de una campaña en la que jugó 12 partidos en los equipos especiales de Los Angeles Rams.

Más temprano, el receptor de origen colombiano Xavier Restrepo, quien el martes quedó fuera del róster de 53 jugadores de los Tennessee Titans, fue llamado para ser parte del equipo de prácticas para esta campaña.

Una situación similar a la que vivió Damien Martínez, corredor con raíces mexicanas, cortado por los Seattle Seahawks, franquicia que este miércoles lo anunció como miembro de su equipo de prácticas junto con otros 16 jugadores.