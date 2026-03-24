Lorenzo Zaragoza conquista oro en gimnasia artística en Alemania

El mexicano Lorenzo Zaragoza Riveira brilló en la prueba de anillos en el DTB Pokal 2026 y reafirma su proyección internacional

El gimnasta bajacaliforniano Lorenzo Zaragoza Riveira continúa consolidándose como una de las grandes promesas del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la prueba de anillos durante el DTB Pokal 2026, celebrado en Stuttgart.

A sus 16 años, Zaragoza protagonizó una cerrada final en la que logró una puntuación de 13.100 unidades, suficiente para superar al chino Junji Chen, quien obtuvo 13.033, y al turco Deniz Sukruoglu, que finalizó con 12.266.

Con este resultado, el joven atleta repite el oro conseguido en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde también se impuso en la modalidad de anillos, confirmando su especialidad en esta prueba y su constancia en competencias internacionales.

Desde su irrupción en el escenario global, Zaragoza ha acumulado logros relevantes pese a su corta edad. Su desempeño lo posiciona como una de las figuras emergentes de la gimnasia artística mexicana, con una proyección que apunta a eventos de mayor envergadura.

México, cerca del podio por equipos

En la modalidad por equipos juvenil, la delegación mexicana obtuvo el cuarto lugar con un total de 223.000 puntos. El podio fue ocupado por China (238.550), Estados Unidos (233.400) y Bélgica (225.000).

El equipo nacional estuvo integrado por Noah Mereles, Hugo Uriel, Aarón Ibarra y Carlos Ledo, quienes mostraron un desempeño competitivo frente a potencias internacionales.

El equipo mexicano acudió al certamen con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, organismo que ha acompañado el desarrollo del joven gimnasta.

Bajo la dirección del entrenador Luis Sosa, Zaragoza ha fortalecido su técnica y consistencia, elementos clave en su crecimiento deportivo.

Originario de Baja California y nacido en 2009, Lorenzo Zaragoza se perfila como uno de los principales talentos juveniles del país. Entre sus metas se encuentra su participación en futuros ciclos olímpicos juveniles, donde buscará seguir colocando el nombre de México en lo más alto de la gimnasia artística internacional.

Su reciente triunfo en Alemania no solo reafirma su calidad individual, sino que también evidencia el potencial de México en esta disciplina, tanto a nivel individual como colectivo.