Lorena Wiebes gana etapa inicial del Tour femenino

La neerlandesa Lorena Wiebes ganó la primera etapa del Tour de Francia femenino y se convirtió en la primera líder de la carrera

La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes, del equipo SD Worx - Protime, hizo historia al convertirse en la primera líder del Tour de Francia femenino tras conquistar la etapa inaugural de la competencia con una victoria al esprint.

Wiebes se impuso en un reducido grupo de favoritas que llegó unido al tramo final de la jornada, demostrando su potencia en los últimos metros y tomando el liderato general de la carrera, que finalizará el próximo 9 de agosto.

La segunda posición de la etapa fue para Kim Le Court, representante del AG Insurance - Soudal, mientras que Demi Vollering, del FDJ - Suez, completó el podio tras intentar romper el grupo en la última subida sin conseguirlo.

Entre las corredoras que también lograron mantenerse en el grupo principal estuvieron Pauline Ferrand-Prévot, actual campeona, Elisa Longo Borghini y Kasia Niewiadoma, consideradas aspirantes importantes para la clasificación general.

Una etapa exigente en territorio suizo

La primera jornada tuvo salida y llegada en Lausana, Suiza, con un recorrido de 138 kilómetros que incluyó tres ascensos de tercera categoría en la parte intermedia y un último repecho de cuarta categoría en la côte Saint-François.

La subida final, de 2.6 kilómetros con una pendiente media de 4.6 por ciento, terminó siendo decisiva para seleccionar al grupo de corredoras que pelearían por la victoria.

La fuga inicial fue neutralizada

Desde los primeros kilómetros, Maud Rijnbeek e Idoia Eraso protagonizaron la primera escapada del día. Posteriormente se sumaron Nikola Noskova y Océane Mahé para formar un grupo de cuatro corredoras al frente.

La fuga llegó a tener más de seis minutos de ventaja sobre el pelotón, pero conforme avanzó la etapa los equipos favoritos aumentaron el ritmo para reducir la diferencia.

La persecución provocó que el grupo principal quedara reducido a unas 15 ciclistas en el momento de mayor intensidad. Finalmente, las escapadas fueron alcanzadas cuando faltaban seis kilómetros para la meta.

Vollering intentó atacar sin éxito

En la subida final, Demi Vollering lanzó un ataque para intentar dejar atrás a sus principales rivales, pero no consiguió abrir una diferencia definitiva.

Con el grupo nuevamente compacto, los equipos buscaron colocarse en posiciones de privilegio para el cierre de la etapa, aunque algunas corredoras sufrieron caídas por los nervios del tramo final.

Wiebes aprovechó que la pendiente disminuyó en los últimos metros y lanzó su aceleración final para superar a sus rivales y quedarse con la victoria, además de portar el primer maillot de líder del Tour de Francia femenino.

La próxima jornada tendrá un recorrido de 147.9 kilómetros entre Aigle y Ginebra, nuevamente en territorio suizo, con un perfil lleno de ascensos cortos pero exigentes.

La etapa contará con tres puertos de tercera categoría y dos de cuarta antes de un cierre más favorable para las velocistas.