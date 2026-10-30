Lorena Ochoa y Fundación Vinte buscan acercar el golf a la niñez

La exgolfista mexicana Lorena Ochoa y Fundación Vinte exploran nuevas formas de acercar el deporte a niñas, niños y adolescentes del Estado de México

La exgolfista mexicana Lorena Ochoa y Fundación Vinte buscan abrir nuevas oportunidades deportivas y formativas para niñas, niños y adolescentes, mediante una colaboración vinculada con el Club de Niñas y Niños de la Ciudad de México y el Estado de México.

El acercamiento contempla la posibilidad de organizar actividades para las infancias, entre ellas un taller de golf, además de compartir experiencias que motiven a los menores a descubrir sus habilidades y plantearse nuevas metas.

La colaboración se abordó durante una reunión en las oficinas de Grupo Vinte, en la que participaron Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano, presidente de Fundación Vinte; Fernanda Ferráez, directora del club; Verónica Contreras, integrante del área de procuración de fondos, y Ángeles Maldonado, consejera de la organización.

Lorena Ochoa busca inspirar a nuevas generaciones

Ochoa, quien sumó 27 victorias en el LPGA Tour, señaló que compartir su trayectoria puede ayudar a que las nuevas generaciones conozcan otras posibilidades y se animen a perseguir sus objetivos.

“Lo que más me gusta es motivar a los niños, platicar con ellos, contarles algunas de mis experiencias y ayudarlos a que quieran soñar, a que quieran ser deportistas y no tengan límites para sus sueños”, expresó durante el encuentro.

La exdeportista también manifestó su disposición para participar en futuras actividades con los menores. Entre las propuestas está explorar un taller de golf en alguno de los proyectos de Vinte, aunque su realización todavía requiere coordinación.

Para Ochoa, la colaboración entre organizaciones permite encontrar puntos en común y desarrollar iniciativas que respondan a las necesidades de las comunidades y puedan mantenerse a largo plazo.

El Club de Niñas y Niños trabaja con un modelo que integra actividades deportivas, apoyo al éxito académico, artes, vida saludable y desarrollo humano.

La intención es ofrecer espacios en los que los menores puedan descubrir intereses, fortalecer habilidades y complementar su formación.

Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano destacó el valor de estos espacios para que niñas, niños y adolescentes aprovechen su tiempo en actividades positivas.

“Me gusta mucho el espíritu del club porque es utilizar el tiempo de las infancias en algo positivo, en algo constructivo, en algo que deje huella”, afirmó.

La posible participación de Ochoa busca sumar nuevas experiencias a esa oferta, al acercar a los menores a una disciplina deportiva y permitirles conocer de primera mano la trayectoria de una figura mexicana reconocida a nivel internacional.

Un proyecto que prevé beneficiar a más de 300 menores

Dicha colaboración se relaciona con una intervención de Fundación Vinte en el club, cuyo alcance previsto es de más de 300 menores de colonias de Ecatepec y Tecámac, en el Estado de México.

La primera etapa incluyó la rehabilitación de una cancha y la impartición de dos talleres de educación ambiental y cuidado del agua por parte de la fundación.

En una segunda fase se contempla instalar una malla y realizar trabajos de impermeabilización. Una tercera etapa plantea incorporar programas complementarios de salud y desarrollo humano, con participación de las familias.

El proyecto busca ir más allá de la recuperación de instalaciones, mediante acciones que integren el cuidado ambiental, la salud, la seguridad y el desarrollo humano. Para ello, Fundación Vinte plantea sumar esfuerzos con otras organizaciones y dar continuidad a las actividades comunitarias.

Grupo Vinte destaca el origen social de la fundación

Durante la reunión también participó Sergio Leal, presidente de Grupo Vinte, quien recordó el propósito social que dio origen a Fundación Vinte y la importancia de mantenerlo presente en los proyectos que impulsa.

Por su parte, Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano destacó la afinidad entre la fundación, el club y Lorena Ochoa, así como la posibilidad de construir una colaboración que no se limite a una actividad aislada.

El acercamiento abre la puerta a futuras iniciativas para acercar el deporte y otras experiencias formativas a las comunidades, con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo para niñas, niños y adolescentes.