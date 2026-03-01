Lone´er Kavanagh sorprende y vence a Brandon Moreno en UFC México

Luego de cinco rounds intensos, los jueces entregaron tarjetas de 49-46, 48-47 y 48-47 a favor del peleador inglés, quien supo ejecutar una estrategia clara

El británico Lone’er Kavanagh dio uno de los golpes más importantes en lo que va del año dentro de la división mosca de la UFC, al derrotar por decisión unánime al mexicano Brandon Moreno en la pelea estelar del UFC Fight Night celebrado en la Arena CDMX.

Decisión unánime tras cinco asaltos

Luego de cinco rounds intensos, los jueces entregaron tarjetas de 49-46, 48-47 y 48-47 a favor del peleador inglés, quien supo ejecutar una estrategia clara y efectiva para neutralizar al ex campeón mundial.

Moreno, arropado por su público, buscó imponer presión desde el inicio; sin embargo, Kavanagh mantuvo la distancia y trabajó con precisión durante gran parte del combate.

La estrategia que marcó la diferencia

El europeo castigó de manera constante con patadas a las piernas, afectando la movilidad del tijuanense conforme avanzaron los asaltos. Además, conectó combinaciones limpias en el intercambio de pie, lo que le permitió sumar puntos clave en las tarjetas.

Por su parte, Moreno intentó cambiar el rumbo del combate recurriendo al grappling y buscando derribos en los episodios intermedios, pero no logró controlar de forma sostenida a su rival ni generar el daño suficiente para inclinar la balanza.

Impacto en la división mosca

Con este triunfo, Kavanagh fortalece su posición dentro del ranking donde muy probablemente será el peleador rankeado numero 6 del peso mosca y se perfila como un contendiente a tomar en cuenta en la categoría de las 125 libras.

La victoria cobra mayor relevancia al tratarse de un ex campeón y una de las figuras más representativas del circuito.

IT'S LONE'ER AT THE TOP 👊



Lone'er Kavanagh came into #UFCMexico and TOOK CARE OF BUSINESS!



[ @ParamountPlus ] pic.twitter.com/aRGvKLk5f4 — UFC (@ufc) March 1, 2026

Para Brandon Moreno, el resultado representa un retroceso en su intento por volver a la contienda titular, el mexicano deberá replantear su camino competitivo tras una noche complicada ante su afición.

La cartelera en la capital mexicana dejó una de las sorpresas más comentadas del calendario 2026, consolidando el ascenso del peleador británico y reconfigurando el panorama en la división mosca de la UFC.