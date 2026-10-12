Logra Nuevo León cosecha récord de 376 medallas en Paralimpiada

La delegación estatal culminó una edición más de la Paralimpiada Nacional con cifra récord de preseas doradas y presencia constante de representantes en podios

La participación de Nuevo León en la Paralimpiada concluyó con 197 medallas de oro, 94 de plata y 85 de bronce, para un total de 376 preseas, cifra que permitió al estado ubicarse en el segundo lugar del medallero general.

El registro de 197 metales dorados representa un récord histórico para Nuevo León en la competencia, al alcanzar una cifra de oros que nunca antes había conseguido la delegación estatal en la historia de la Paralimpiada Nacional.

Con este resultado, la delegación estatal culminó una edición más de la Paralimpiada Nacional, pero abrió uno trascendental en la historia deportiva de Nuevo León: una edición que quedará marcada por una cifra récord de preseas doradas y por la presencia constante de sus representantes en los podios de distintas disciplinas.

Campeonatos y podios que marcan el camino

Durante la justa nacional, Nuevo León mostró su fortaleza en distintas disciplinas del deporte adaptado, al conquistar campeonatos nacionales por deporte en Para Tenis de Mesa, Para Ciclismo y Para Danza Deportiva.

Asimismo, la delegación se mantuvo entre las mejores del país al obtener el subcampeonato en Para Triatlón, Boccia, Para Natación y Para Powerlifting, resultados que ampliaron el alcance de una participación histórica para el estado.

A estos logros se sumaron los terceros lugares por deporte en Básquetbol sobre Silla de Ruedas, Fútbol para Ciegos y Para Atletismo.

Con el cierre de las actividades de Para Atletismo, la Paralimpiada Nacional 2026 baja el telón para Nuevo León.