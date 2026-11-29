El piloto mexicano Noel León subió al podio en el Circuito Internacional de Lusail, sumó 6 puntos y llegó a 139 unidades en el campeonato.

El piloto mexicano Noel León, integrante de Campos Racing, conquistó el tercer lugar en la carrera sprint de la Fórmula 2 disputada este sábado en el Circuito Internacional de Lusail, en Qatar, resultado con el que sumó 6 puntos y escaló al quinto puesto del campeonato de pilotos con 139 unidades, mientras que su compatriota Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) finalizó octavo para adjudicarse el último punto en disputa.

La prueba, correspondiente a la decimotercera ronda y a la carrera número 250 en la historia de la categoría, estuvo marcada por las intervenciones del auto de seguridad y una intensa lucha en los compases finales. Martinius Stenshorne se llevó la victoria desde la pole position para sumar 10 puntos, escoltado por el paraguayo Joshua Dürksen, quien terminó segundo y cosechó 8 unidades.

Defensa en el cierre y actuación mexicana en Qatar

Tras las reanudaciones y el abandono de Freddie Slater en el tramo final, Noel León tuvo que contener los constantes embates de su compañero de equipo en Campos Racing, el búlgaro Nikola Tsolov, quien cerró cuarto con 5 puntos, para asegurar el tercer escalón del podio. Al término de la competencia, el regiomontano explicó las dificultades vividas en la última vuelta.

“Intenté presionar un poco a Joshua tras la reanudación para ver si podíamos alcanzar el segundo puesto, pero el aire turbulento era enorme. Dañé mi neumático delantero izquierdo y no sirvió de nada. Es algo de lo que aprender para mañana, pero en general estoy muy contento con la carrera”. Agregó el mexicano por la radio.

Por su parte, Rafael Villagómez logró recuperarse tras caer fuera de los puestos puntuables a mitad de la prueba y cruzó la meta en la octava posición para rescatar 1 punto en Lusail. La actividad de la Fórmula 2 en territorio qatarí concluirá este domingo 29 de noviembre con la carrera principal, programada para las 06:00 horas, tiempo del centro de México.