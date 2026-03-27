Logra el mexicano Rodrigo Pacheco triunfo en Challenger Morelia

Su clasificación a cuartos de final en la competencia lo posiciona como uno de los jugadores a seguir dentro de la nueva generación.

Rodrigo Pacheco firmó una de las actuaciones más destacadas del ATP Challenger Morelia tras imponerse al primer sembrado del torneo, el australiano James Duckworth. El tenista mexicano logró avanzar a los cuartos de final luego de un partido exigente que se resolvió en dos sets, consolidando su crecimiento dentro del circuito profesional.

El encuentro concluyó con marcador de 7-6(4) y 6-3 a favor del jugador nacional, quien contó con el respaldo constante del público. La victoria no solo representó un resultado importante en el torneo, sino también una muestra de su capacidad para competir ante rivales con mayor experiencia.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Pacheco y Duckworth?

El duelo correspondiente a la ronda de los dieciséis mejores comenzó con alta intensidad por parte de ambos jugadores. Durante el primer set, tanto Pacheco como Duckworth defendieron con solidez sus turnos de saque, lo que derivó en un empate que obligó a definir el parcial en un tiebreak.

En el desempate, el mexicano mostró control emocional y precisión en puntos clave. Su lectura del juego le permitió tomar ventaja en los momentos decisivos y cerrar el set 7-6(4), resistiendo la presión generada por su rival.

¿Qué cambió en el segundo set?

Para el segundo parcial, Duckworth intentó modificar su estrategia, buscando mayor agresividad desde el fondo de la cancha. Sin embargo, Pacheco mantuvo la concentración y respondió con consistencia, evitando errores no forzados y sosteniendo su nivel.

El punto de quiebre llegó en un momento determinante, cuando el mexicano logró romper el servicio del australiano. Esa ventaja resultó suficiente para encaminar el set y cerrar el partido con un 6-3, confirmando su dominio en los tramos finales.

¿Qué representa esta victoria para el tenis mexicano?

El triunfo de Rodrigo Pacheco tiene un impacto que trasciende el resultado individual. Su desempeño frente a un rival sembrado refleja el avance del tenis mexicano en el circuito internacional y la aparición de nuevos talentos capaces de competir en escenarios exigentes.

Además, su clasificación a cuartos de final en el ATP Challenger Morelia lo posiciona como uno de los jugadores a seguir dentro de la nueva generación. Este tipo de resultados fortalece la presencia nacional en torneos de nivel profesional.