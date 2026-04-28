Logra César Macías primer podio profesional en Turquía

El propio ciclista destacó que se trató de una jornada más dura que la anterior, lo que favoreció su rendimiento dentro del pelotón.

El ciclista tapatío César Macías consiguió el tercer lugar en la segunda etapa del Tour Presidencial de Turquía 2026 (2.Pro), firmando así el primer podio de su carrera en el ciclismo profesional.

El mexicano, integrante del equipo español Burgos Burpellet BH, se colocó entre los mejores tras una jornada disputada entre Aydın y Marmaris, en la que el triunfo fue para el belga Tom Crabbe, seguido por Sente Sentjens.

¿Cómo fue la actuación de César Macías?

Macías se mantuvo dentro del grupo principal durante gran parte del recorrido y logró cerrar con fuerza en el sprint final, en una etapa marcada por el desgaste físico y las condiciones exigentes del trazado.

El propio ciclista destacó que se trató de una jornada más dura que la anterior, lo que favoreció su rendimiento dentro del pelotón reducido que definió la etapa.

¿Qué representa este resultado?

El podio en Turquía representa un resultado histórico a nivel personal, al tratarse de su primera aparición entre los tres mejores en una competencia profesional de categoría internacional.

Además, confirma el crecimiento del mexicano dentro del circuito europeo, donde compite con el Burgos Burpellet BH, escuadra de categoría UCI ProTeam que participa en carreras de alto nivel.

¿Quién es César Macías?

César Macías es un ciclista originario de Guadalajara, Jalisco, que ha desarrollado su carrera en Europa tras destacar en categorías juveniles en México. Su perfil se caracteriza por ser un corredor versátil, con capacidad para etapas exigentes y finales al sprint reducido.

Su incorporación al Burgos Burpellet BH le ha permitido competir en pruebas del calendario internacional, incluyendo eventos del UCI ProSeries como el Tour de Turquía.

La competencia continuará con etapas montañosas y recorridos mixtos que pondrán a prueba la resistencia de los corredores, en una edición que presenta novedades en su recorrido, incluyendo finales en alto y cambios en la sede de cierre.