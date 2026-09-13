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Logra Borregos Monterrey victoria como visitante en Puebla

Por: INFO 7

12 Septiembre 2026, 19:57

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El corredor Fernando Mayen destacó con 26 puntos en el triunfo 44-38 de la escuadra regia sobre el equipo del campus Puebla.

Logra Borregos Monterrey victoria como visitante en Puebla

En un duelo caracterizado por constantes volteretas en el marcador, los Borregos del Tecnológico de Monterrey (2-0) derrotaron como visitantes por 44-38 a los Borregos Puebla (1-1) durante la actividad de la Conferencia de los 14 Grandes.

El jugador más destacado del encuentro fue el corredor Fernando Mayen, quien acumuló 26 puntos a su cuenta personal al registrar cuatro anotaciones por la vía terrestre y una conversión exitosa. La escuadra regiomontana se fue al descanso con ventaja de 17-10 tras dos anotaciones de Mayen y un gol de campo de 38 yardas de Roberto Medina.

Para la segunda mitad, la ofensiva regia amplió la distancia a 24-10; sin embargo, los dirigidos por el entrenador Eric Fisher respondieron encabezados por los mariscales de campo Ian Gael González y Edson Rincón, logrando remontar el marcador 38-30 en el último cuarto.

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Reacción de Monterrey y cierre del encuentro

Los pupilos de Carlos Altamirano reaccionaron en el tramo final con un pase de anotación de 14 yardas de Fernando Sarabia a Mauricio Santos para acercarse 38-36. Posteriormente, un acarreo de cuatro yardas y la posterior conversión de Mayen sentenciaron la victoria para los regios. El triunfo se selló tras la recuperación de un balón suelto por parte de Bernardo Delgado.

En la jornada 3 del certamen, Borregos Monterrey tendrá semana de descanso, mientras que Borregos Puebla visitará el Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a Pumas CU.

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