Logra Borregos Monterrey victoria como visitante en Puebla

El corredor Fernando Mayen destacó con 26 puntos en el triunfo 44-38 de la escuadra regia sobre el equipo del campus Puebla.

En un duelo caracterizado por constantes volteretas en el marcador, los Borregos del Tecnológico de Monterrey (2-0) derrotaron como visitantes por 44-38 a los Borregos Puebla (1-1) durante la actividad de la Conferencia de los 14 Grandes.

El jugador más destacado del encuentro fue el corredor Fernando Mayen, quien acumuló 26 puntos a su cuenta personal al registrar cuatro anotaciones por la vía terrestre y una conversión exitosa. La escuadra regiomontana se fue al descanso con ventaja de 17-10 tras dos anotaciones de Mayen y un gol de campo de 38 yardas de Roberto Medina.

Para la segunda mitad, la ofensiva regia amplió la distancia a 24-10; sin embargo, los dirigidos por el entrenador Eric Fisher respondieron encabezados por los mariscales de campo Ian Gael González y Edson Rincón, logrando remontar el marcador 38-30 en el último cuarto.

Reacción de Monterrey y cierre del encuentro

Los pupilos de Carlos Altamirano reaccionaron en el tramo final con un pase de anotación de 14 yardas de Fernando Sarabia a Mauricio Santos para acercarse 38-36. Posteriormente, un acarreo de cuatro yardas y la posterior conversión de Mayen sentenciaron la victoria para los regios. El triunfo se selló tras la recuperación de un balón suelto por parte de Bernardo Delgado.

En la jornada 3 del certamen, Borregos Monterrey tendrá semana de descanso, mientras que Borregos Puebla visitará el Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a Pumas CU.