¡Lo hizo de nuevo! Verstappen gana la pole en Singapur

Verstappen, de 29 años, se llevó su pole 50 en la clase reina (la segunda del año y la segunda consecutiva) al liderar el clasificatorio de este sábado

Max Verstappen, el neerlandés que ha ganado cuatro campeonatos mundiales, competirá en su Gran Premio número 250 de Fórmula 1 y comenzará primero este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial, que se lleva a cabo en el circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen, de 29 años, se llevó su pole 50 en la clase reina (la segunda del año y la segunda consecutiva) al liderar el clasificatorio de este sábado.

En la tercera ronda, decisiva, recorrió el circuito con neumático blando en un minuto, 31 segundos y 373 milésimas; 54 menos que Charles Leclerc, quien iniciará desde la primera fila junto a él.

El otro Ferrari, el del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, comenzará en la tercera posición, ocupando la segunda fila que es complementada por Andrea Kimi Antonelli, quien lidera el Mundial con 325 puntos y repitió el cuarto lugar de la prueba sprint. Tiene 89 puntos más que su compañero George Russell.

Lovely scenes 😌 #F1 || #SingaporeGP 🇸🇬 https://t.co/5NnIhQmTdJ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 10, 2026 Russell, que se retiró en la carrera corta, ocupó el sexto lugar en la cronometrada principal. Quedó un puesto detrás de su compatriota Lando Norris, pero este domingo partirá desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por sustituir muchos elementos de la unidad de potencia de su Mercedes. Por eso, todos suben una posición; y el que estará al lado de Lando en la tercera fila es su compañero, el australiano Oscar Piastri. En una competencia en la que los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz competirán desde el puesto decimotercero y el decimosexto, respectivamente. Pierre Gasly, de Francia y piloto del equipo Alpine, inicia la carrera en séptimo lugar, al lado de Liam Lawson, un competidor neozelandés de RB. Ambos arrancan desde la cuarta fila; justo delante se ubican el novato Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg, que comienza en décimo lugar. El mexicano Sergio Pérez comenzará la carrera del domingo por la noche desde el puesto 19, mientras que el argentino Franco Colapinto lo hará desde el 15. La competencia tiene una duración de 62 vueltas y abarca un recorrido de 305,3 kilómetros.