Con más de 1,000 asistentes y al grito de apoyo a los Auténticos Tigres, estudiantes de la Preparatoria 2 de la UANL realizaron la tradicional Quema del Borrego

La rivalidad entre los Auténticos Tigres de la UANL y los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey comenzó a calentarse rumbo a la final de la ONEFA 2026.

Como parte de una tradición universitaria, estudiantes de la Preparatoria 2 realizaron este martes la tradicional Quema del Borrego para mostrar su respaldo al equipo felino, que buscará el bicampeonato.

La explanada principal del plantel reunió a más de 1,000 estudiantes y asistentes que participaron en el ritual, considerado uno de los primeros actos de apoyo de la comunidad universitaria antes del enfrentamiento entre ambos equipos.

El director de la Preparatoria 2, Óscar Cortés Torres, encabezó la actividad y destacó la importancia de conservar una tradición que, aseguró, forma parte de la identidad de la institución.

Durante el encuentro, el directivo manifestó su confianza en que los Auténticos Tigres conseguirán la victoria por una diferencia de al menos siete puntos.

Una tradición que enciende la rivalidad

Con antorchas y consignas de apoyo, los estudiantes acompañaron el encendido de la figura del Borrego, colocada en el centro de la explanada principal.

Pablo Mandujano fue el encargado de iniciar la quema del símbolo, mientras los asistentes lanzaban gritos de aliento para motivar a los jugadores de la UANL de cara al partido por el campeonato.

La actividad también contó con la presencia de Héctor Torres, representante de los Auténticos Tigres, quien agradeció el respaldo de los Vaqueros de la Prepa 2 y de la comunidad universitaria.

Además, pidió a los estudiantes mantener su apoyo durante el encuentro, al advertir que será un partido complicado ante uno de los rivales históricos del conjunto felino.

Tigres va por el bicampeonato ante Borregos

Los Auténticos Tigres se enfrentarán a los Borregos Salvajes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) este viernes 27 de noviembre, en el Estadio Gaspar Mass, donde estará en juego el título de la ONEFA 2026.

El conjunto de la UANL buscará conquistar su segundo campeonato consecutivo y defender la corona frente a su acérrimo rival.