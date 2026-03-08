¡Llegó el día! Síguenos en el minuto a minuto del Clásico Regio

El Derbi regiomontano iniciará en punto de las 21:00 horas, donde tanto Tigres como Rayados se volverán a encontrar en este duelo fraternal

¡Termina el Clásico Regio 142! Tigres 1-0 Rayados

Minuto 93' Modificación de Tigres, sale Diego Lainez e ingresa Juan Purata

Minuto 91' GOOOOLL!! DE TIGRES, ANDRÉ-PIERRE GIGNAC ANOTA Y ROMPE EL 0-0, Tigres 1-0 Rayados

Minuto 90' Compensan cuatro minutos

Minuto 87' Tiro de esquina para Tigres

Minuto 85' Nahuel Guzmán se duele de la ingle izquierda

Minuto 84' Tiro de esquina para Rayados

Minuto 82' Modificación de Rayados, sale Uroš Đurđević e ingresa Joaquín Moxica

Minuto 80´ Tarjeta amarilla para Luca Orellano

Minuto 80' Cambio de Tigres, sale Jesús Angulo y entra Osvaldo Rodríguez

Minuto 80' Cambio de Tigres, sale Rodrigo Aguirre y entra André-Pierre Gignac

Minuto 77' Jesús Angulo sale del campo con una pequeña molestia en la pierna derecha

Minuto 72' Marcador momentáneo Tigres 0-0 Rayados

Minuto 70' Modificación del Monterrey, sale Stefan Medina y entra Ricardo Chávez

Minuto 68' Modificación de Tigres, sale Vladimir Loroña, ingresa Ozziel Herrera

Minuto 66' Juan Brunetta falla una llegada clara frente al arco rayado

Minuto 65' Tarjeta amarilla para el defensa del Monterrey, Stefan Medina

Minuto 63' Tiro de esquina para Rayados

Minuto 60' Atajada de Luis Cárdenas tras jugada de Jesús Garza que termina en fuera de lugar

Minuto 56' Modificación de Rayados, Sale Allen Rojas y entra Lucas Ocampos

Minuto 55' Segundo gol anulado de Tigres

Minuto 54' Tiro libre peligroso para Tigres

Minuto 52' Marcan fuera de lugar para Monterrey

Minuto 52' Disparo peligroso de Uroš Đurđević que termina atajando Nahuel Guzmán

Minuto 50' Gol anulado de Tigres por fuera de lugar

Minuto 48' Tiro de esquina para Tigres

Arranca el segundo tiempo de este Clásico Regio 142 con los mismos 22 jugadores

Finaliza el primer tiempo, Tigres 0-0 Rayados marcador parcial

Minuto 44' Tiro de esquina de nueva cuenta para Tigres

Minuto 43' Diego Lainez encara a la defensa rayada y termina en tiro de esquina

Minuto 41' Tiro libre para Tigres

Minuto 39´ Disparo de Juan Brunetta que termina en saque de meta para Monterrey

Minuto 37' Tiro de esquina para Tigres

Minuto 29´ Tiro de esquina para Tigres

Minuto 26' Marcador momentáneo Tigres 0-0 Rayados

Minuto 24' Rodrigo Aguirre vuelve a perdonar tras fallar disparo hacia la porteria de Rayados

Minuto 20' Saque de meta por parte de Rayados

Minuto 16' Tiro de esquina de Rayados

Minuto 14' Tras un pase filtrado hacia Diego Lainez, Luis 'Mochis' Cárdenas hace un buen achique y se queda con el balón

Minuto 11' Rodrigo Aguirre cabecea el balón que termina sin peligro para el arco rayado

Minuto 9' Angel Correa realiza disparo que sale desviado de la porteria del Monterrey

Minuto 4' Saque de meta por parte del Monterrey

¡ARRANCA EL PARTIDO! Salen ambos a la cancha e inicia el protocolo del certamen

“Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo”; expresa un refrán popular mexicano. Y esta frase justamente se puede aplicar esta noche en el ‘Volcán’, escenario en donde se celebrará el Clásico Regio 142, el más pasional de México. Un duelo deportivo en donde la realidad indica que tanto los de la ‘U’ como los de la ‘Pandilla’ llegan con dos triunfos y tres derrotas, en sus últimos cinco batallas oficiales de la Liga BBVA MX.

El Derbi regiomontano iniciará en punto de las 21:00 horas, donde tanto Tigres como Rayados se volverán a encontrar en este duelo fraternal, siendo el Juez Central sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas quien al hacer sonar su silbato se dará el comienzo del duelo; mismo que corresponde a la jornada 10 del Torneo de Clausura 2026 y Usted amable lector lo podrá ver a través de las pantallas de Azteca 7.

La historia en números

La Cronología marca que desde la instauración de los torneos cortos, en duelos de Liga y Liguilla son 74 enfrentamientos oficiales los que han sostenido; en donde los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria 30 veces y en 24 más empataron, siendo derrotados por los del Monterrey 20 ocasiones. Siendo 102 los goles que han cantado los de la UANL en el Derbi Regio.

Siguiendo con la premisa anterior, la cuota goleadora en los auriazules recae en el francés André-Pierre Gignac con 13, seguido por el argentino Walter Gaitán con seis y finalizan la lista Andrés Silvera, José Rivas y Lucas Lobos con cuatro.

La realidad de ambos planteles

Si bien es cierto que, ambas escuadras llegan a este duelo en zona de Clasificación ocupando los peldaños siete y ocho de la Tabla General, la victoria los subiría solamente al sexto lugar de la competición; siempre y cuando el Atlas no sume puntos y quienes esta tarde recibirán la visita del Guadalajara.

Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri saltarán a la grama del Estadio Universitario portando su tradicional uniforme en amarillo total; mientras que los comandados por su compatriota Nicolás Gabriel Sánchez lo harán con su indumentaria a rayas azul con blanco y medias en color rojo.

La moneda está en el aire, para que el ‘Clásico más pasional’ se viva en un ambiente por demás familiar con sabor a carne asada, machaca y cabrito; a ritmo de acordeón y bajo sexto, pero con un fino toque de balón en la cancha, preciso y precioso. Que el duelo sea en el rectángulo verde y tanto auriazules como albiazules nos regalen goles y un buen espectáculo, donde el Futbol sea el principal motivo de unión y fraternidad.