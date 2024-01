 Llego a Monterrey muy motivado: Jorge 'Corcho' Rodríguez

El nuevo jugador de los rayados, Jorge 'Corcho' Rodríguez, arribó a la Sultana del Norte y en sus primeras declaraciones, dejó en claro que fue muy sencillo decidirse a firmar con el club albiazul.

"Es un club muy grande, muy importante y la verdad que se hayan fijado en mí, fue muy fácil decidir y venir para acá", dijo el argentino.

Sobre los objetivos que tiene con el club, dijo que sí, el objetivo grupal seguramente será competir todo lo que se esté peleando, y ser los principales candidatos en todo, es un club muy muy grande, y la verdad que vengo a aportar lo mío para que al grupo le vaya lo mejor posible.

El futbolista de 28 años, reveló sentirse contento, y platicó sobre quienes le hablaron del club, "La verdad que muy emocionado, muy contento, me habló mucha gente del club, tengo muchos conocidos que han pasado por acá, y la verdad que muy contento y con las expectativas muy atlas. Pude hablar con Walter Ervitti que es muy ídolo de acá, también me habló de la liga Mauro Boselli, y la verdad que tengo muchas cosas buenas que me dijeron y la verdad que muy contento".

El futbolista será sometido a las pruebas físicas médicas, y posteriormente se pondrá bajo las órdenes del entrenador Fernando 'Tano' Ortiz.

